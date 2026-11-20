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TRT, Asya-Pasifik Yayın Birliği (ABU) ve Avrupa Yayın Birliği (EBU) tarafından düzenlenen iki farklı organizasyonda 4 ödül aldı.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, haber ve belgesel yayıncılığından yayın mühendisliğine uzanan geniş bir alanda elde ettiği başarılarla dikkat çeken TRT, farklı ülkelerden insan hikayelerini, güncel toplumsal konuları ve dünya gündemindeki gelişmeleri izleyicilerine ulaştırmayı sürdürüyor. Uluslararası platformlarda elde edilen bu ödüller, TRT'nin nitelikli yayıncılık anlayışının ve üretim gücünün önemli bir göstergesi oldu.

66 ülkeden 224 yayın kuruluşunu bünyesinde barındıran ve dünyanın büyük yayın birliklerinden biri olan Asya-Pasifik Yayın Birliği (ABU) tarafından Sri Lanka'nın başkenti Kolombo'da düzenlenen 63. ABU Genel Kurulu ve Bağlantılı Toplantıları kapsamında gerçekleştirilen ABU Ödülleri'nde TRT 3 ödüle layık görüldü.

Suriye'de savaşın ardından geride kalan yıkımı ve ailelerin hayata tutunma mücadelesini anlatan TRT 1 ve TRT İç Yapımlar ortak yapımı "O Gün Geldiğinde" (When That Day Comes) Televizyon Belgeseli kategorisinde ödül kazanırken, TRT World tarafından hazırlanan "Angola Landmines" adlı haber dosyası ise Televizyon Haberi kategorisinde ödüllendirildi.

ABU tarafından verilen 2026 Genç Yayın Mühendisleri Ödülü ise TRT çalışanı Abdullah Faruk Özel'e verildi.

EBU'dan TRT'ye "2026 Dış Haberler Mükemmeliyet Ödülü

Avrupa Yayın Birliği (EBU) tarafından verilen "Dış Haberler Mükemmeliyet Ödülü"nün bu yılki sahibi de TRT oldu. 2024'ten bu yana takdim edilen ödül, üye yayın kuruluşlarının kendi yayın coğrafyalarının dışındaki gelişmelere yönelik haber dosyaları, görüntü ve canlı yayınlarla uluslararası haber akışına sundukları katkıları ödüllendiriyor.

EBU tarafından yapılan açıklamada, TRT'nin Gazze ve Orta Doğu genelindeki gelişmelere ilişkin kapsamlı haberciliğiyle öne çıktığı belirtildi. TRT'nin özellikle şubat 2026'da ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sırasında, Tahran'dan sağladığı ve uluslararası yayın kuruluşları açısından temin edilmesi güç olan canlı yayın görüntüleriyle haber değişimine önemli katkı sunduğu vurgulandı.

Ödül adayları EBU'nun Cenevre'de görev yapan haber editörleri tarafından belirlenirken, kazananlar haber değişimi ekibinin tamamının değerlendirmesi sonucunda seçiliyor.

Kaynak: AA