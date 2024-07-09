Üye Girişi
Haberler

TRT 12 Punto'da Kısa Film Endüstrisi Söyleşisi Gerçekleştirildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TRT'nin düzenlediği senaryo geliştirme ve ortak yapım platformu TRT 12 Punto kapsamında, Sinema Feriye'de 'Kısa Film Endüstrisinde Festival ve Dağıtım Stratejileri' söyleşisi düzenlendi. Cannes Film Festivali Seçici Komite Üyesi Wim Vanacker, genç sinemacılarla buluştu ve kısa film sektörünün önemini vurguladı.

Sinema sektörüne yeni bir soluk kazandırmak amacıyla TRT'nin düzenlediği senaryo geliştirme ve ortak yapım platformu "TRT 12 Punto" kapsamında, "Kısa Film Endüstrisinde Festival ve Dağıtım Stratejileri" söyleşisi gerçekleştirildi.

Sinema Feriye'de düzenlenen etkinlikte Cannes Film Festivali Resmi Bölüm Kısa Film Yarışması Seçici Komite Üyesi Wim Vanacker, genç sinemacılarla buluştu.

Vanacker, son yıllarda üretilen kısa filmlerin kalitesinin çok arttığını belirterek, kısa film yapımcılarıyla çalışmayı ve sektördeki yeni seslerin bir parçası olmayı önemsediğini söyledi.

Kısa film sektörünün ekonomik olarak karışık sanat açısından da kreatif olduğuna dikkati çeken Vanacker, "Kısa film alanında pek çok kreatif filmin ödül aldığını görüyorum. Genç sinemacıların bazen risk almaktan çekindiğine şahit oluyorum. Çünkü film okullarında insanları belli başlı film kalıplarına yönlendiriyorlar. Benim için film yapmak herkesin kendini ifade ediş tarzıdır ve olabildiğince kreatif olmalıdır." dedi.

Vanacker, film izlemeyi çok sevdiğini ve haftada 4 kez sinemaya gittiğini anlatarak, Cannes Film Festivali için 900 kısa film izlemesi gereken zamanların bile olduğunu ifade etti.

Kısa filmlerin yarıştığı festivallerde uzun metrajlar gibi bazı kesinlikler olmadığına vurgu yapan Vanacker, "Bu yıl Cannes'da bir platform açıp yarışan kısa filmleri koyacağız. Kısa filmcilere uzmanlarla görüşmelerini tavsiye ederim. Cannes Film Festivali'nde filmleri herkes izliyor büyük ekranda tartışıyoruz. Büyük ekran asla yalan söylemez. Kısa film için de istediğiniz kadar itiraz edin ama oraya ait olup olmadığını görmeniz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Etkinlik programı

Etkinliğin bugünkü programında ayrıca, "Yapımcı Gözüyle Fikri Mülkiyet Hakları" başlıklı ustalık sınıfında yapımcı, avukat Burhan Gün konuşma yaptı.

Program kapsamında yarın 11.30'da yapımcı ve pitching danışmanı Stefano Tealdi'nin "Ustalık Sınıfı: Stefano Tealdi ile Etkili Pitching Nasıl Yapılır?" atölyesi ile 15.30'da Red Sea Film Festivali Red Sea Souk Direktörü Holly Daniel'in sunumu gerçekleşecek.

Yarın 13.30'da başlayacak "Film Geliştirme Sürecinde Ortak Yapım ve Finansman" başlıklı panelde de Rotterdam Film Festivali Hubert Bals Fonu Başkanı Tamara Tatishvili, yapımcı Guillaume de Seille ve yapımcı Anamaria Antoci konuşmacı olarak yer alacak.

Kaynak: AA / Güncel

Film Festivali Trt Sanat Kültür Sinema Kültür Sanat Güncel Haberler

CHP lideri Özel'in, ışık açma-kapatma çağrısı yanıt buldu! Türkiye'nin birçok kentinden görüntüler geldi

CHP lideri Özel'in, ışık açma-kapatma çağrısı yanıt buldu! Türkiye'nin birçok kentinden görüntüler geldi

 Canlı yayında sert tartışma! Gazeteci Buket Aydın programı terk etti

Canlı yayında sert tartışma! Gazeteci Buket Aydın programı terk etti

 Arda Güler'e sürpriz talip! Real Madrid yapılan teklife bir saniye bile düşünmeden yanıt verdi

Arda Güler'e sürpriz talip! Real Madrid yapılan teklife bir saniye bile düşünmeden yanıt verdi

Bakmadan Geçme

Yeni Diyarbakır Valisi Ömer Murat Zorluoğlu nereli, kaç yaşında? Diyarbakır Valisi kim oldu? 10 Temmuz 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 10 Temmuz Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 10 Temmuz 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 10 Temmuz Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! 10 Temmuz Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 10 Temmuz 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 10 Temmuz 2024 Çarşamba Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 10 Temmuz İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 10 Temmuz AFAD ve Kandilli deprem listesi! 10 Temmuz Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 10 Temmuz Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 10 Temmuz Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da planlı elektrik kesintileri! Lamine Yamal Müslüman mı, aslen nereli? İspanya Fransa maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) İspanya Fransa maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? İspanya Fransa maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! İspanya Fransa maçı ne oldu? YKS sonuçları açıklandı mı (TYT- AYT- YDT)?
Kadın öğretmen, gönül ilişkisi yaşadığı meslektaşını öldürdü

Kadın öğretmen, gönül ilişkisi yaşadığı meslektaşını öldürdü
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title