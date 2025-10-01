Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki Troya Tüneli'nde trafik kazası tatbikatı gerçekleştirildi.

Çanakkale'yi İzmir ve Balıkesir'e bağlayan kara yolunda bulunan 4 kilometre uzunluğundaki tünelde yapılan tatbikata, Afad, UMKE, 112 Acil Sağlık, itfaiye, İl Jandarma Komutanlığı, Ayvacık Bölge Trafik İstasyon Amirliği, Karayolları 142. Şube ekipleri ve tünel işletme personeli katıldı.

Gerekli önlemler alınarak yapılan tatbikatta, senaryo gereği kaza yapan araca ilk müdahale itfaiye ekipleri tarafından yapıldı.

Daha sonra olay gelen AFAD ve beraberindeki ekipler, araç içinde sıkışan yaralıyı çıkararak, sağlık ekiplerine teslim etti.

AFAD İl Müdürü Ahmet Ali Artun, gazetecilere yaptığı açıklamada, yapılan tünellerin zorlu coğrafyadaki hayatı kolaylaştırdığını söyledi.

Bu tünelleri kullanırken zaman zaman olumsuz durumlarla da karşılaşılabileceğini belirten Artun, "Ulaşım kazaları, jeolojik, meteorolojik olaylarla karşılaşabiliyoruz. Böyle zamanlarda zor durumda kalan vatandaşlarımızın, mağduriyet yaşayan vatandaşlarımızın bu mağduriyetlerini en kısa sürede gidermek üzere görevi olan kurum ve kuruluşların reaksiyonlarını, yeteneklerini test etmek için bu tatbikatı gerçekleştiriyoruz." ifadesini kullandı.

Artun, senaryo gereği Küçükkuyu-Ayvacık yönünde tünelin 600'üncü metresinde bir kaza gerçekleştiğini anlatarak, şöyle devam etti:

"Burada görevli olan karayolları ekiplerimizin, emniyetimizin, jandarmamızın, itfaiyelerimizin, AFAD ve sağlıkçılarımızın katılımıyla güzel bir tatbikat icra ediyoruz. Bu tatbikatlar bizim olağanüstü durumlarda sıra dışı durumlarda reaksiyonlarımızı test edip, öngörüde bulunduğumuz hususların dışında bir şey gelişip gelişmediğini test etmek anlamında güzel uygulamalar. Kaza gibi olumsuz durumlar olsun istemiyoruz ama en kötüsüne hazırlık yapmak amacıyla burada devletin bütün birimleriyle bu tatbikatı gerçekleştiriyoruz."