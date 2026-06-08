Meksika'nın güney kesimlerine yönelik tropikal Boris Fırtınası uyarısı

Tropikal Boris Fırtınası'nın Meksika'nın güney kesimlerinde şiddetli yağış, taşkın ve toprak kaymalarına neden olabileceği uyarısı yapıldı.

ABD Ulusal Kasırga Merkezi'nden (NHC) yapılan açıklamada, hafta başında Meksika'nın Acapulco şehri açıklarında tropikal Boris Fırtınası'nın oluştuğu bildirildi.

Açıklamada, saatte 65 kilometre hıza sahip fırtınanın Meksika'nın güney kesimlerinde şiddetli yağış, taşkın ve toprak kaymalarına yol açabileceği uyarısı yapıldı.

Fırtınanın ilk 24 saat içinde Laguna de Chacahua ve Tecpan de Galeana bölgelerini vurmasının beklendiği aktarılan açıklamada, "Taşkınlara yol açacak yağmurlar başlıca tehlike. Yağışlar hayatı tehdit eden sel ve toprak kaymalarına neden olabilir." ifadeleri kullanıldı.