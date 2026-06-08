Haberler

Meksika'nın güney kesimlerine yönelik tropikal Boris Fırtınası uyarısı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Ulusal Kasırga Merkezi, Tropikal Boris Fırtınası'nın Meksika'nın güneyinde şiddetli yağış, taşkın ve toprak kaymalarına yol açabileceği uyarısında bulundu.

Tropikal Boris Fırtınası'nın Meksika'nın güney kesimlerinde şiddetli yağış, taşkın ve toprak kaymalarına neden olabileceği uyarısı yapıldı.

ABD Ulusal Kasırga Merkezi'nden (NHC) yapılan açıklamada, hafta başında Meksika'nın Acapulco şehri açıklarında tropikal Boris Fırtınası'nın oluştuğu bildirildi.

Açıklamada, saatte 65 kilometre hıza sahip fırtınanın Meksika'nın güney kesimlerinde şiddetli yağış, taşkın ve toprak kaymalarına yol açabileceği uyarısı yapıldı.

Fırtınanın ilk 24 saat içinde Laguna de Chacahua ve Tecpan de Galeana bölgelerini vurmasının beklendiği aktarılan açıklamada, "Taşkınlara yol açacak yağmurlar başlıca tehlike. Yağışlar hayatı tehdit eden sel ve toprak kaymalarına neden olabilir." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Ahmet Furkan Mercan
Trump'ın çağrısı sonrası İran ve İsrail'den yeni karar

Trump'ın çağrısı sonrası İran ve İsrail'den yeni karar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünyada sadece 1 tane var! 24 saat başında nöbet tutuyorlar

Dünyada sadece 1 tane var! 24 saat başında nöbet tutuyorlar
Hastane odasından video paylaştılar! Kızlarına olan düşkünlüğü ile bilinen Sedat Peker'i üzen haber

Sedat Peker'in en zor günü! Hastane odasından video paylaştılar
Uçağı iniyor! Hakan Safi'nin anlaştığı futbolcuyu duyurdular

Uçağı iniyor! Hakan Safi'nin anlaştığı futbolcuyu duyurdular
Polis babanın acı sonu! Bu görüntü ölmeden 5 dakika önce çekildi

Baba-oğul birlikte son görüntüleri oldu

Aziz Yıldırım'dan dev kıyım! 4 futbolcuya 'Güle güle' dedi

Aziz Yıldırım'dan dev kıyım! 4 isme "Güle güle" dedi
Hamile eşe kan donduran tuzak! İşte katil kocanın savunması

İşte Helin'i karnında bebeğiyle öldüren katilin savunması

D-100'de feci kaza! 2 motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

D-100'de kan donduran görüntü