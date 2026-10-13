Haberler

Tropikal böcek peygamberdevesi, Kars Sarıkamış'ta 2 bin rakımlı vadide görüntülendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tropikal ve subtropikal bölgelerde yaygın görülen peygamberdevesi, Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki 2 bin rakımlı Sırataşlar Vadisi'nde görüntülendi. Tarımsal üretime zarar veren böceklerle beslendiği için 'çiftçi dostu' olarak nitelendirilen böceğin görülmesi dikkat çekti.

Tropikal ve subtropikal bölgelerde yaygın olarak görülen peygamberdevesi, Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki 2 bin rakımlı Sırataşlar Vadisi'nde görüntülendi.

Sıcak ve ılıman iklim bölgelerinde yaşamını sürdüren peygamberdevesinin, Sarıkamış ilçesi sınırlarında yer alan Sırataşlar Vadisi'nde görülmesi dikkati çekti.

Genellikle yeşil ve kahverengi tonlarında görülen, ortalama 5 santimetre uzunluğundaki böcek, avcı özelliğiyle öne çıkıyor.

Orta ve Güney Amerika, Afrika, Güneydoğu Asya ve Avustralya başta olmak üzere tropikal ve subtropikal bölgelerde yayılış gösteren peygamberdevesi, tarımsal üretime zarar veren böceklerle beslendiği için "çiftçi dostu" olarak nitelendiriliyor.

Etçil beslenme özelliğine sahip peygamberdevesi, bahçe ve tarım alanlarındaki zararlı böceklerin popülasyonunun kontrol altında tutulmasına katkı sağlıyor.

Dünya genelinde yaklaşık 1800 türü bulunduğu belirtilen peygamberdeveleri, yeşilden kahverengiye uzanan farklı renkleriyle biliniyor. Bitkilerin üzerinde yaprak görünümüne bürünerek kamufle olan böcekler, bu özellikleri sayesinde hem avlarını yakalıyor hem de yırtıcı hayvanlardan korunuyor.

Kaynak: AA
Sen misin askerlerle dalga geçen! Canlı yayında gözaltına alındı

Canlı yayın devam ederken yaka paça aldılar
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bahçeli: Husilerin saldırılarına göz yumamayız, Suudi Arabistan'a her türlü askeri destek verilmeli

Bahçeli'den grup toplantısına damga vuran çağrı! Gözler Ankara'da
Cihangir Ceyhan, “Güzel miyim?” diye soran Esra Dermancıoğlu’na “Tipim değilsin” dedi

Dizideki oğluna “Güzel miyim?” diye sordu! Yanıt beklediği gibi olmadı
Trump'ın en büyük bağışçısı bir kez daha Elon Musk oldu: Para musluklarını açtı

Elon Musk para musluklarını açtı: Trump'a dev bağış

Bu markaları mutfağınıza sokmayın! Bakanlık hepsini tek tek ifşa etti

Bu markaları mutfağınıza sokmayın! Bakanlık hepsini tek tek ifşa etti
Taraftarları ekran başında çileden çıkaran görüntü artık olmayacak

Taraftarları çileden çıkaran görüntü tarih oluyor
Yasemin Ergene, ameliyat olan eski eşini ziyaret etmediği iddialarına yanıt verdi

Boşandılar ama bağları kopmadı! Yasemin Ergene’den eski eş açıklaması

Haklarındaki iddialar vahim! 'Ankara Abisi' gözaltında, Cem Özkök’ten ilk açıklama

İddialar vahim! 'Ankara Abisi' gözaltında, Cem Özkök’ten ilk açıklama