Haberler

Trenin Otomobile Çarpması Sonucu Sürücü Hayatını Kaybetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde, Denizli-Eskişehir seferini yapan tren hemzemin geçitte otomobile çarptı. Kazada ağır yaralanan sürücü, hastanede hayatını kaybetti.

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde trenin hemzemin geçitte çarptığı otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Denizli- Eskişehir seferini yapan tren, T.K. (28) idaresindeki 03 RJ 986 plakalı otomobile, Boyalı köyü mevkisinde hemzemin geçitte çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan sürücü T.K, ambulansla Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

T.K, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Canan Tükelay - Güncel
Nagihan Karadere'ye hastane odasında zarf dolusu altın sürprizi

Ameliyat sonrası gelen zarf dikkat çekti: İçindekileri gören inanamadı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dev banka nakit işlemlerini tamamen sonlandırdı, tüm ATM'lerini kapattı

Dev banka nakit işlemlerini sonlandırdı, tüm ATM'lerini kapattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.