Aydın'da torununu kurtarmak isterken trenin çarptığı kadın yaşam mücadelesini kaybetti

Güncelleme:
Aydın'ın İncirliova ilçesinde torununu kurtarmak için raylarda kalan Selvi Polat, trenin çarpması sonucu ağır yaralanmış ve hastanede 72 gün süren yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybetmiştir.

Aydın'ın İncirliova ilçesinde raylardaki torununu kurtarmak isterken trenin çarpması sonucu ağır yaralanan kadın 72 gün sonra hayatını kaybetti.

Gerenkova Mahallesi'nde 13 Ekim'de trenin çarpması sonucu Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Selvi Polat (50), müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polat'ın cenazesinin yarın toprağa verileceği öğrenildi.

İzmir-Isparta seferini yapan tren, 13 Ekim'de Gerenkova Mahallesi'nde Selvi Polat'a çarpmış, ağır yaralanan kadın, ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Görgü tanıkları, Selvi Polat'ın, rayda oturan torununu çekerek kurtardığını bu sırada trenin kendisine çarptığını ifade etmişti.

Kaynak: AA / Ferdi Uzun - Güncel
