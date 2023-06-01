Tren, hemzemin geçitte traktöre çarptı: 1 yaralı

Hemzemin geçitte traktöre çarpan yük treni, yapılan incelemelerin ardından yoluna devam etti. Tren saat 10.00 sıralarında yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Şahinali Mahallesi Toprak Mahsulleri Ofisi'nin karşısına geldiğinde raylardan geçmek isteyen S.G.'ye çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptıkları S.G.'yi ambulansla Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.