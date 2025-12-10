Haberler

TREDAŞ'tan sayaç değişimi vaadiyle dolandırıcılığa karşı uyarı

Güncelleme:
Trakya Elektrik Dağıtım AŞ, elektrik sayaçlarını ücretsiz olarak değiştirdiğini duyurarak abonelerini dolandırıcılık girişimlerine karşı uyardı. Şüpheli durumlar için emniyet birimlerine ve Alo 186 çağrı merkezine ihbar yapılması gerektiği vurgulandı.

Trakya Elektrik Dağıtım AŞ (TREDAŞ), elektrik sayacı değişimi vaadiyle dolandırıcılık olaylarına karşı abonelerini uyardı.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, elektrik sayaçlarının bakım, onarım ve değişim işlemlerinin şirket tarafından ücretsiz gerçekleştirildiği belirtildi.

Şüpheli bir durum veya dolandırıcılık girişimiyle karşılaşan abonelerin, emniyet birimlerine ve şirketin Alo 186 çağrı merkezine ihbarda bulunabileceği aktarılan açıklamada, "TREDAŞ çalışanları yalnızca resmi kimlik kartı, görevli yaka kartı ve şirket logolu kıyafet ile görev yapar. Şirketimiz, telefonla veya banka hesabı üzerinden sayaç değişimi için ücret talep etmez. Müşterilerimiz bu tür taleplere itibar etmemelidir." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Fırat Çakır - Güncel

