Trappes'te terör saldırısının ardından 15 bin kişi ırkçılık karşıtı gösteriye katıldı

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Fransa'nın Trappes kentinde bir hafta önce düzenlenen terör saldırısının ardından binlerce kişinin katılımıyla ırkçılık karşıtı gösteri düzenlendi.

Fransa'nın Yvelines iline bağlı Trappes'teki Merisiers Meydanı'nda ırkçılık karşıtları bir araya geldi.

Gösteride, bir hafta önce aynı kentte düzenlenen terör saldırısında öldürülen Kongo asıllı Fransız Pengo Bossio Wangi anıldı, yaralanan 7 kişi için de dayanışma mesajları verildi.

Wangi için bir dakikalık saygı duruşunda bulunulan gösteride, Fransa'nın ulusal marşı La Marseillaise okundu.

Ellerinde "Irkçılığı durdurun", "Pengo için adalet" ve "Irkçılık öldürür" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, ülkede artan ırkçılığa tepkilerini dile getirdi.

Gösteriye, Fransız cumhurbaşkanı adayları Jean-Luc Melenchon, Marine Tondelier ve Raphael Glucksmann'ın yanı sıra çok sayıda siyasetçi de katıldı.

"Arapları, siyahileri ve Müslümanları hedef aldığını açıkça belirtiyor"

Trappes Belediye Başkanı Ali Rabeh, burada yaptığı konuşmada, yakınlarının Wangi'yi tutkunu olduğu sporu mesleği haline getirmek isteyen çalışkan ve mutlu bir genç olarak anlattığını söyledi.

Rabeh, "O bir oğul, bir kardeş, bir arkadaştı. Katilinin mermilerini ve nefretini hak etmedi." diyerek saldırganın mağdurlarını rastgele seçmediğini vurguladı.

"(Saldırgan) Arapları, siyahileri ve Müslümanları hedef aldığını açıkça belirtiyor." ifadelerini kullanan Rabeh, saldırganın nefretinin, azınlıkları hedef tahtası haline getiren söylemlerin zihninde tekrar edilip yerleşmesiyle oluştuğu değerlendirmesinde bulundu.

Rabeh, "Daha ne olması gerekiyor gözlerinizi açmanız için?" diyerek, Ulusal Birlik (RN) Partisini ülkede on yıllardır nefret yaymakla suçladı.

RN cumhurbaşkanı adayı Marine Le Pen ve ailesini kasteden Rabeh, "Le Pen klanı dün Yahudileri açıkça hedef alıyordu. Bugün ise Müslümanları, göçmenleri ve onların soyundan gelenleri parmakla gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Rabeh, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Trappes'teki gösteriye 15 bin kişinin katıldığını belirtti.

Süreç

Yvelines ilinde komşu kentler Trappes ve La Verriere'de 23 Ekim'de Kevin Tessier, bulunduğu araçtan etraftakilere ateş açmıştı. Terör saldırısında 1 kişi hayatını kaybetmiş, 7 kişi yaralanmıştı.

39 yaşındaki saldırgan Tessier, aynı gün olay yerinde gözaltına alınmış, 29 Ekim'de ise tutuklanmıştı.

Kaynak: AA