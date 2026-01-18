Haberler

Kanada'da 300.000 Ford Aracı Yangın Riski Nedeniyle Geri Çağrıldı

Güncelleme:
Kısa devre riski nedeniyle 300.000'den fazla Ford aracı geri çağrıldı. Motor blok ısıtıcısından soğutma sıvısı sızıntısı nedeniyle yangın riski bulunuyor.

OTTAWA, 18 Ocak (Xinhua) -- Transport Canada, kısa devre kaynaklı yangın riski nedeniyle 300.000'den fazla Ford aracını geri çağırma kararı aldı.

Yerel basın kuruluşu CTV News'de cumartesi günü yer alan habere göre, Transport Canada tarafından yayımlanan ve çeşitli Ford modellerini kapsayan bildirimlerde, belirli araçların motor blok ısıtıcısından soğutma sıvısı sızabileceği uyarısında bulunuldu.

Haberde, söz konusu sızıntı nedeniyle motor blok ısıtıcısının fişe takıldığı sırada kısa devre yapabileceği ifade edildi.

Ford, etkilenen araç sahiplerine posta yoluyla blok ısıtıcısını değiştirmek için bayilere başvurmalarını tavsiye edecek.

Araç sahiplerine onarım işlemleri tamamlanana kadar motor blok ısıtıcısını kullanmamaları tavsiye edildi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
