Tramvay kamyonun kasasına çarptı

İSTANBUL - Zeytinburnu'nda T1 Bağcılar-Kabataş seferi yapan tramvay, sokağa giriş yapan kamyonun kasasına çarptı. Kazada tramvayın camlarının kırılmasıyla bazı vatandaşlar hafif sıyrıklar aldı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Zeytinburnu Seyitnizam Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre T1 Bağcılar - Kabataş seferi yapan tramvay, karşı şeritten gelerek sokağa giren 18 ABK 314 plakalı kamyonun kasasına çarptı. Tramvayın camlarının kırılmasıyla içerde bulunan yolcularda hafif sıyrıklar oluştu. Olay yerine ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralanan vatandaşlara olay yerinde müdahale etti. Kaza nedeniyle Bağcılar-Kabataş hattında seferlerinde gecikme yaşandı. Vatman ve kamyon şoförü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.