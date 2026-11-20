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Trakya Üniversitesi ile Birleşmiş Milletler Üniversitesine bağlı UNU-CRIS ve UNU-MERIT enstitülerinin iş birliğiyle düzenlenen panelde katılımcılar, iklim eğitimi, iklim vatandaşlığı ve sürdürülebilir kalkınma konularını ele aldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Yeşil Bölge Türkiye Akademisi Pavilyonu'nda düzenlenen "Designing Climate Citizenship Education for Sustainable Development and Green STEM for Formal Educational Environments" başlıklı panelde, iklim değişikliğiyle mücadelede eğitimin rolü, yeşil STEM yaklaşımları ve iklim vatandaşlığının eğitim ortamlarına entegrasyonu değerlendirildi.

Moderatörlüğünü Trakya Üniversitesi Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü ve Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Sertaç Arabacıoğlu'nun üstlendiği panelde, yeşil STEM eğitiminin sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle ilişkisine değinilerek üniversitelerin toplumsal iklim farkındalığını geliştirmedeki sorumluluğu vurgulandı.

Birleşmiş Milletler Üniversitesi Karşılaştırmalı Bölgesel Entegrasyon Çalışmaları Enstitüsü (UNU-CRIS) Kıdemli Araştırmacısı ve Doğa, İklim ve Sağlık Kümesi Koordinatörü Dr. Nidhi Nagabhatla, ciddi oyun (serious games) yaklaşımlarının iklim eğitimindeki kullanımını ele alarak oyun temelli öğrenmenin karmaşık iklim sorunlarının anlaşılmasını kolaylaştırabileceğini ve bireylerin iklim eylemine katılımını teşvik edebileceğini belirtti.

Birleşmiş Milletler Üniversitesi Maastricht Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar ve Eğitim Enstitüsü (UNU-MERIT) Kıdemli Araştırmacısı ve UNU İklim Dayanıklılığı Girişimi eş liderlerinden Dr. Sanae Okamoto da çocuklarda iklim farkındalığının geliştirilmesinde psikolojik süreçlerin ve duygusal dayanıklılığın önemine dikkati çekti.

Anturia Çevre Etiği Okulu Kurucusu Dr. Murat Yıldız ise iklim değişikliğinin yalnızca çevresel ve ekonomik boyutlarıyla değil, etik sorumluluk, toplumsal adalet ve kuşaklar arası sorumluluk çerçevesinde de ele alınması gerektiğini ifade etti.

Panelde, iklim eğitiminin bilgi aktarımının ötesinde bireylerin tutumlarını, değerlerini ve toplumsal sorumluluk bilincini geliştiren çok boyutlu bir süreç olduğu kaydedildi.

Kaynak: AA