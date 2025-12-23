Trakya Üniversitesi (TÜ) mezunu eczacı Gülşah Gümrükçü, Altın Havan Ödülü'ne layık görüldü.

TÜ'den yapılan açıklamaya göre, Eczacı Dergisi organizasyonuyla düzenlenen Altın Havan Ödülleri töreninde 2024-2025 dönemi mezunlarından Gümrükçü, çocuklarda sağlıklı beslenme bilinci ve sağlık okuryazarlığını artırmayı hedefleyen "TadKit" Projesi'yle ödül kazandı.

Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Elvan Bakar da Gümrükçü'ye ödül verilen törene katılarak destek verdi.

Rektör Prof. Dr. Mustafa Hatipler ise Yıldızlar Karması Programı kapsamında geleceğin 20 kadını arasında gösterilen Gümrükçü'yü makamında ağırlayarak tebrik etti.

Rektör Hatipler'e ziyaret

Bulgaristan Kırcaali Bölge Müftüsü Basri Eminefendi, Trakya Üniversitesi (TÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler'i makamında ziyaret etti.

TÜ'den yapılan açıklamaya göre, ziyarette eğitim, kültürel ilişkiler ve karşılıklı iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Hatipler, Eminefendi'ye teşekkür etti.

Edirne'de el emeği ürünler satışa sunuldu.

Edirne'de yeni yıl öncesi kadın el emeği ürünleri satış stantları kuruldu.

Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Savaş Çerkez, Saraçlar Caddesi'ndeki stantlarda ürün satışı yapan kadınları ziyaret etti.

Kadınlarla sohbet eden Çerkez, vatandaşların yeni yılını kutladı.

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Didem Oğuz ile Zabıta Müdürü Önder Örnek de ziyarette yer aldı.

Uğur Mumcu Caddesi yenileniyor

Keşan'da Uğur Mumcu Caddesi'nde yol ve kaldırım düzenleme çalışmaları devam ediyor.

Keşan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kent estetiğini güçlendirmek, ulaşımı daha güvenli, konforlu ve erişilebilir hale getirmek amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında yol ve kaldırımlar modern bir yapıya kavuşturuluyor.