Trakya Üniversitesinde Türk Mimari Eserler Sergisi Açıldı

Trakya Üniversitesinde (TÜ) "Yakın Doğu Arap Ülkelerinde Yaşayan Türk Mimari Eserlerden Esintiler" adlı sergi açıldı.

Balkan Kongre Merkezi'nde açılan sergide 14 ülkeden seçilmiş 100'e yakın eserin güncel fotoğrafları yer aldı.

Edirne Vali Yardımcısı Şevket Atlı sergi açılışında, yapılan çalışmanın çok kıymetli olduğunu ifade ederek serginin hayırlara vesile olması diledi.

TÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler ise serginin bölgede yüzyıllardır varlığını sürdüren Türk mimari mirasının izlerini aktarma ve görünür kılma bakımından büyük anlam taşıdığını ifade etti.

Prof. Dr. Mimar Halid Thadmori de fotoğraf sergisini Tarihi Kentler Birliğinin kurucusu Prof. Dr. Metin Sözen'in anısına ithaf ettiklerini belirtti.

Sergi, 1 Aralık Pazartesi gününe kadar ziyarete açık olacak.

Köse'den Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürünü ziyaret

Edirne Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse, Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Ali Topçu'yu ziyaret etti.

Ziyarette, kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi, gıda güvenliği ve sınır ticaretine yönelik yürütülen çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

Topçu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Köse'ye teşekkür etti.