Üye Girişi
Haberler
Lise ortak sınav soruları sızdırıldı mı? Yüksek notlar yetkilileri harekete geçirdi

Milyonlarca öğrencinin girdiği sınavda büyük şüphe! MEB harekete geçti
Ülkeyi küle çeviren yangını Çin'e ait İHA'lar mı çıkardı?

ABD'yi kim yaktı? Görüntüyü paylaşan herkes aynı iddiayı ortaya atıyor
DEM Parti İmralı heyeti bugün Figen Yüksekdağ ile görüşecek

DEM heyetinin bugünkü durağı Kandıra Cezaevi
Emekli vatandaştan Erbakan'a tepki: Sana hakkımı helal etmiyorum, Erdoğan'ı destekledin

Emekli vatandaştan Erbakan'a soğuk duş: Sana hakkımı helal etmiyorum

Trakya Üniversitesinde Tarımda Yapay Zeka Kullanımı Konferansı Düzenlendi

Trakya Üniversitesinde Tarımda Yapay Zeka Kullanımı Konferansı Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trakya Üniversitesi'nde düzenlenen konferansta, tarım sektöründe yapay zeka kullanımının önemi vurgulandı. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Tan, gıda güvenliği ve dünya nüfusundaki artış nedeniyle konvansiyonel yöntemlerin yetersiz kalacağını belirtti.

Trakya Üniversitesinde (TÜ) Tarımda Yapay Zeka Kullanımı konferansı verildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Tan, Balkan Kongre Merkezi Senato Salonu'nda düzenlenen konferansta, tarımın stratejik bir sektör olduğunu belirtti.

Ülkelerin geleceği için tarımı desteklemek zorunda olduğunu ifade eden Tan, gıda güvenliği konusunda dünyada artan bir farkındalık oluştuğunu anlattı.

Artan dünya nüfusuyla birlikte konvansiyonel tarım yöntemlerinin yetersiz kalacağını ve bu nedenle de tarımda yapay zeka kullanımının kaçınılmaz hale geldiğini aktaran Tan, üniversitede yapay zeka konusunda çeşitli çalışma grupları oluşturduklarını kaydetti.

İtalya merkezli bir tarım firmasının Türkiye satış müdürü Serdar Dikbaş da tarımda yapay zeka kullanımı konulu bir sunum yaptı.

Konferansa sivil toplum kuruluşu temsilcileri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel
img

MHP'li vekilden "Öcalan" gafı! Hatasını fark edip hemen düzeltti
img

İslam'da kadın-erkek tokalaşması haram mıdır?
img

30 dakika için 1 milyon istiyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran'dan terör örgütü PKK/YPG'ye 1500 kamikaze dron sözü

Türkiye'ye karşı tehlikeli adım! PKK'ya 1500 dron sözü verdiler
'Plakalara iyi bakın belki bulursunuz' paylaşımı yapan cezaevi firarisini Adana polisi yakaladı

"Plakalara iyi bakın belki bulursunuz" paylaşımı yapmıştı
Bursa'da 750 yıllık safkan yerli hayvanları kurşuna dizdiler

Bursa'da 750 yıllık safkan yerli hayvanları kurşuna dizdiler
Hindistan'da ortaya çıkan yeni virüs nedeniyle 155 kişi aniden kel kaldı

Gizemli virüs dalga dalga yayılıyor! 155 kişi aniden kel kaldı
'Şeriata uygun değil' diyerek avukatlığı bırakıp kendini peygamber ilan etti

Avukatlığı bırakıp kendini peygamber ilan etti
Eskişehir'de 'ilçe müftüsü 12 yaşındaki öğrencisini taciz etti' iddiası

İlçe müftüsü 12 yaşındaki öğrencisini taciz etti

Son Dakika Haberleri

Erzurumspor-Şanlıurfaspor Maçı Yayın Bilgisi Erzurumspor Şanlıurfaspor CANLI İZLE şifresiz! 1. Lig A Erzurumspor Şanlıurfaspor maçı ne zaman? Keçiörengücü - Kocaelispor Maçı Yayın Bilgileri Keçiörengücü Kocaelispor CANLI İZLE şifresiz! 1. Lig A Keçiörengücü Kocaelispor maçı ne zaman? "1 Milyon Mehmet" öldü mü? Mehmet Bucak kimdir, neden öldü, hastalığı nedir? NOTER ÇALIŞMA SAATLERİ 2025 | Noter 12 Ocak Pazar günü açık mı, kapalı mı? MasterChef Kerem kimdir, kaç yaşında? Kerem Bilginer nereli, ne iş yapıyor? MasterChef Onur kimdir, kaç yaşında? Onur Üresin nereli, ne iş yapıyor? MASTERCHEF FİNAL TV8 CANLI İZLE! MasterChef final bölümü canlı yayın ve frekans bilgileri nedir? Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? 11 Ocak Euro yükseliyor mu, döviz kurunda son durum ne? İstanbul'da açık nöbetçi eczane nerede? 11 Ocak İstanbul nöbetçi eczaneler…
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.