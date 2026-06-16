Trakya Üniversitesinde Mezuniyet Köprüsü Sergisi

Trakya Üniversitesinde, "Geçmişten Geleceğe Mezuniyet Köprüsü" adlı karma sergi açıldı.

Trakya Üniversitesi Şehit Ressam Hasan Rıza Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu tarafından Türkan Sabancı Kültür Merkezi Fuaye Alanı'nda düzenlenen sergide, 40 öğrenci ve mezunun hazırladığı 200 eser yer aldı.

Sergide, Kuyumculuk ve Takı Tasarımı Programı mezunları ile mezuniyet aşamasındaki öğrencilerin 150 eseri, Geleneksel El Sanatları Programı öğrencilerinin ise 50 eseri ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Öğr. Gör. Nergis Çanak ve Öğr. Gör. Nurcan Abacı Ar'ın koordinasyonunda hazırlanan sergide, öğrencilerin eğitim süreçlerinde edindikleri bilgi ve becerileri özgün tasarımlara dönüştürdükleri çalışmalar yer aldı.

Çini, takı tasarımı, modelaj ve çeşitli el sanatları alanlarındaki eserlerin sergilendiği etkinlikte konuşan Şehit Ressam Hasan Rıza Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu Müdürü İsmail Becenen, serginin mezunlarla sürdürülen bağların güçlendirilmesi açısından önemli olduğunu belirtti.

Becenen, serginin hazırlanmasında emeği geçen akademisyenlere ve öğrencilere teşekkür etti.

Sergi koordinatörleri Nergis Çanak ve Nurcan Abacı Ar da sanat eğitiminin bireyin gelişimindeki önemine dikkati çekerek, öğrencilerin sanatsal üretimlerini desteklemeyi ve sanat yolculuklarında onlara rehberlik etmeyi amaçladıklarını ifade etti.

Konuşmaların ardından kurdele kesildi, katılımcılar sergiyi gezdi.

Sergi, 19 Haziran'a kadar Türkan Sabancı Kültür Merkezi Fuaye Alanı'nda ziyaret edilebilecek.