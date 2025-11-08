Haberler

Trakya Üniversitesi ve TRAKYAKA'dan Siber Güvenlik Eğitimi İşbirliği

Trakya Üniversitesi ve TRAKYAKA'dan Siber Güvenlik Eğitimi İşbirliği
Güncelleme:
Trakya Üniversitesi, TRAKYAKA ile birlikte Türkiye Siber Vatan Programı kapsamında siber güvenlik eğitimi işbirliği protokolü imzaladı. Program, öğrencilere siber güvenlik konusunda eğitim vermeyi ve kariyer planlamalarına destek olmayı hedefliyor.

Trakya Üniversitesi (TÜ) ile Trakya Kalkınma Ajansı (TRAKYAKA) arasında "Türkiye Siber Vatan Programı Siber Güvenlik Eğitimi İşbirliği Protokolü" imzalandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Rektörlükteki imza törenine TÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler ve TRAKYAK Genel Sekreteri Mahmut Şahin katıldı.

Siber güvenlik alanında nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesine katkı sağlamayı hedefleyen protokol, 2026 dönemi Türkiye Siber Vatan Programı kapsamında yürütülecek.

Program, Türkiye'nin 81 ilinde eş zamanlı olarak uygulanacak ve Trakya Üniversitesinde farklı bölümlerde öğrenim gören öğrencilere yönelik olarak siber güvenlik konusunda eğitim faaliyetlerini, yükümlülükleri, sağlanacak altyapıları, görevlendirilecek personel ve öğrencilerin işlemlerini kapsamaktadır.

TRAKYAKA ve TÜ işbirliğiyle yürütülecek çalışmalar kapsamında, siber güvenlik alanına ilgi duyan öğrencilerin farkındalıklarının artırılması, potansiyel yeteneklerinin belirlenmesi ve bu alanda kariyer planlamalarının desteklenmesi hedefleniyor.

Program, öğrencilerin dijital güvenlik konusunda bilgi sahibi olmalarını, siber tehditlere karşı bilinçlenmelerini ve bu alanda kariyerlerine yön vermelerini amaçlıyor.

Törende, TÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mustafa Tan ve Prof. Dr. Eylem Bayır, Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Deniz Taşkın ile TRAKYAKA'dan Mehmet Karaman ve Bahar Manav Toprak da hazır bulundu.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel
