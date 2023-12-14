Üye Girişi
Haberler

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Prof. Dr. Fatih Özçelik Akademik Başarı Ödülleri Sahiplerini Buldu

Güncelleme:
Abone Ol

Edirne'de düzenlenen törende, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Prof. Dr. Fatih Özçelik Akademik Başarı Ödülleri sahiplerini buldu. Rektör Tabakoğlu, Prof. Dr. Özçelik'e sağlıklı bir yaşam diledi ve öğrencilerin yetişmesine büyük katkı sağladığını belirtti. Törende en başarılı asistanlara ödüller verildi.

Edirne'de, "Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Prof. Dr. Fatih Özçelik Akademik Başarı Ödülleri" sahiplerini buldu.

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Dr. Ratıp Kazancıgil Dersliği'nde düzenlenen törende, sağlık sorunları nedeniyle tedavi gören Prof. Dr. Özçelik'e sağlıklı bir yaşam diledi.

Özçelik'in çok başarılı bir akademisyen olduğunu ve öğrencilerin yetişmesine büyük katkı sağladığını belirten Rektör Tabakoğlu, "Fatih hocadan bayrağı devralan hocalarımız kliniği daha ileri götürmeye çalışıyor. Örnek bir uygulamayla asistanların çalışmalarını teşvik edecek, kaliteye öncü olacak bir çalışmayı hayata geçirdiler." dedi.

Tabakoğlu, ödül alan asistanları tebrik ederek meslek hayatlarında başarı diledi.

"Bölgenin kalbine hizmet ediyoruz"

Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Servet Altay ise Fatih Özçelik'in Trakya Üniversitesinde iz bırakan bir akademisyen olduğunu ifade etti.

Özçelik'in kurduğu klinikte başarılı çalışmaları sürdürdüklerini anlatan Prof. Dr. Altay, şunları kaydetti:

"Ülkemizde birçok kliniğin yapmadığı işlemleri yapar duruma geldik. Hem bölgemiz hem de çevre ülkeler için önemli bir merkez haline geldik. Kardiyolojinin en zor vakaları olan işlemleri gerçekleştiriyoruz. Bu yıl anjiyo laboratuvarından 4 bin 200 hasta geçti, bunların içerisinde 700 tanesi ciddi aritmik hastalar. Onun dışında 1500 yoğun bakım yatışı 3 binin üzerine servis yatışımız var. 49 bin poliklinik muayenesi var, bunlardan 19 binin üzeri öğretim üyesi muayenesi şeklinde. Gerçekten bölgenin kalbine hizmet ediyoruz. Asistanlarımız burada kendilerini güzel şekilde yetiştiriyor."

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Filiz Akata da başarı ödülleri törenin asistanların gelişimine katkı sağladığını dile getirdi.

Törende en başarılı asistan seçilen Feridun Akkuş'a birincilik, Efe Yılmaz'a ikincilik, Nilay Solak'a üçüncülük belgesi verildi.

Törene, Fatih Özçelik'in ailesi ve akademisyenler katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Trakya Bölgesi Fatih Özçelik Fatih Sağlık Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Hatay depremi ne zaman oldu? Hatay, Kahramanmaraş, Gaziantep depremi hangi tarihte gerçekleştir? Dün gece deprem oldu mu? 14 Aralık İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da deprem mi oldu? BİM AKTÜEL ÜRÜNLER: 14 Aralık Bim'e gelecek olan ürünler neler? Bu hafta Bim'e hangi ürünler gelecek? Dün gece İstanbul'da deprem mi oldu? İstanbul'da kaç şiddetinde deprem oldu? 14 Aralık Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 14 Aralık Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 14 Aralık Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? 14 Aralık Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 14 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi! 14 Aralık Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 14 Aralık İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? Resmi Gazete Atama Kararları! Bugünün (14 Aralık) kararları neler? 2724 sayılı Resmi Gazete yeni düzenleme! 14 Aralık Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Şırnak'ta Kuran-ı Kerim yırtan kim, adı ne? 14 Aralık İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? Gemlik'te deprem mi oldu? SON DAKİKA! 13 Aralık Çarşamba Gemlik'te kaç şiddetinde deprem oldu?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title