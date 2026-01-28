Haberler

Edirne'den kısa kısa

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trakya Üniversitesi Roman Dili ve Kültürü Araştırmaları Enstitüsü Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Hasan Ali Cengiz, Roman Vatandaşlara Yönelik Strateji Belgesi ve Eylem Planı toplantısında görüşlerini paylaştı. Ayrıca, Keşan Kent Müzesi'nde öğrencilere yönelik atölye çalışmaları devam ediyor.

Trakya Üniversitesi Roman Dili ve Kültürü Araştırmaları Enstitüsü Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Hasan Ali Cengiz, "Roman Vatandaşlara Yönelik Strateji Belgesi (2023-2030) ile I. Aşama Eylem Planı (2023-2025) Ulusal İzleme ve Değerlendirme Kurulu Toplantısı"na katıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Doç. Dr. Cengiz, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın katılımıyla Ankara'da düzenlenen toplantıda Trakya Üniversitesini temsil etti.

Cengiz, toplantıda enstitünün I. Aşama Eylem Planı'na ilişkin görüşlerini ileterek enstitü bünyesinde yürütülen faaliyetler hakkında bilgi verdi.

Keşan Kent Müzesi'nde atölye çalışmaları sürüyor

Keşan Kent Müzesi'nde öğrencilere yönelik atölye çalışmaları devam ediyor.

Keşan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yarıyıl tatilindeki öğrenciler için "İleri Dönüşüm Vazo Atölyesi" düzenlendi.

Öğrenciler atölyede atık cam şişeleri yeniden şekillendirip hem yaratıcılıklarını geliştirdi hem de çevre bilinci kazandı.

Kaynak: AA / Ömer Çakıcı - Güncel
Piyasalar alev alev! Tarihi rekorlar art arda geldi

Piyasalar yangın yeri! Tarihi rekorlar art arda geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Uçakta gergin anlar! Koltuğunu indiren yolcudan intikamı böyle aldı

Akılalmaz görüntü! Uçağı karıştıran hareketi intikam için yapmış
BAE'den Trump'ı küplere bindirecek karar: Asla izin vermeyeceğiz

BAE'den Trump'ı küplere bindirecek karar: Asla izin vermeyeceğiz
Netanyahu kirli planını açıkladı! Türk askerini resmen hedef aldı

Netanyahu kirli planını açıkladı! Resmen Türk askerini hedef aldı
Fenerbahçe'de En-Nesyri krizi

Yok artık En-Nesyri! İstediği şey krize neden oldu
Uçakta gergin anlar! Koltuğunu indiren yolcudan intikamı böyle aldı

Akılalmaz görüntü! Uçağı karıştıran hareketi intikam için yapmış
Heyecan dorukta! İşte Manchester City-Galatasaray maçının muhtemel 11'leri

İşte Manchester City-Galatasaray maçının muhtemel 11'leri
Sabah ahırına giden vatandaş, gördüğü manzara karşısında yıkılıp kaldı

Sabah ahırına giden vatandaş, gördüğü manzara karşısında yıkılıp kaldı