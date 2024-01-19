Trakya Üniversitesi Rektörü Öğrencilere Tatlı İkramında Bulundu

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, kütüphanede final sınavlarına çalışan öğrencilere tatlı ikramında bulundu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ile Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı iş birliğinde düzenlen etkinliğe katılan Rektör Tabakoğlu, öğrencilere sınavlarında başarı diledi.

Öğrencilerin yoğun bir çalışma döneminde olduklarını belirten Tabakoğlu, "Trakya Üniversitesi olarak öğrencilerimizin ihtiyaçlarını tespit edip, onlara en iyi imkanları sunmak bizim için çok önemli. Özellikle sınav döneminde kütüphanemizde uzun saatler ders çalışan öğrencilerimizin de çeşitli ihtiyaçları ortaya çıkıyor. Bu anlamda bugün öğrencilerimize destek olmak ve onların motivasyonunu artırmak amacıyla tatlı ikramında bulunduk." ifadelerini kullandı.

Kütüphanede ders çalışan öğrenciler de ikramlardan dolayı Tabakoğlu'na teşekkür etti.

İl Müftülüğü ve Türk Kızılay Edirne Şubesi tarafından da öğrencilere çeşitli ikramlarda bulunuldu.

"Bağımlılıkla Mücadele" konferansı düzenlendi

Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanlığı tarafından "Bağımlılıkla Mücadele" konferansı düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğünde görevli narkorehber Hakan Yılmaz, konferansta uyuşturucunun zararlarını anlattı.

Yılmaz, uyuşturucunun sosyolojik, fiziksel ve ekonomik olarak kişileri zayıf düşürdüğünü belirtti.

Bağımlılıkla mücadelede toplumun desteğinin önemine değinen Yılmaz, gençlerin de katkılarıyla uyuşturucu kullanımının önlenebileceğini vurguladı.