Trakya Üniversitesi Öğrencileri Uluslararası Müzik Yarışmasında Başarı Elde Etti

Trakya Üniversitesi Öğrencileri Uluslararası Müzik Yarışmasında Başarı Elde Etti
Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğrencileri, Bulgaristan'da düzenlenen 28. Uluslararası Gençlik Müzik Yarışması'nda başarılı performanslar sergileyerek Türkiye'yi gururlandırdı. Viyolonsel sanatçısı Asya Araboğlu birincilik ödülü kazanırken, piyano kategorisinde Alya Karen Alan üçüncülük ödülü elde etti.

Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğrencileri Bulgaristan'ın Dobriç kentinde düzenlenen 28. Uluslararası Gençlik Müzik Yarışması'nda başarılı performanslar sergiledi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, viyolonsel sanatçısı Asya Araboğlu, kendi kategorisinde birincilik ödülüne layık görülerek Türkiye ve Trakya Üniversitesini gururlandırdı.

Araboğlu'na sahne performansında piyanist Eser Akansu Eray eşlik etti.

Piyano kategorisinde yarışan Alya Karen Alan ise üçüncülük ödülü kazandı.

Genç yetenekler aynı zamanda Bulgaristan'ın seçkin müzisyenlerinden oluşan jüri üyeleriyle ustalık sınıflarına katılma şansı yakaladı.

Keşan'da yol ve kaldırım çalışmaları

Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, ilçede yol ve kaldırım çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Özcan, yaptığı yazılı açıklamada, çarşı merkezindeki 2. etap çalışmaların Bankalar Caddesi'nde sürdüğünü belirtti.

Çalışmaları yerinde incelediğini belirten Özcan, esnafın görüş ve önerilerini dinlediğini kaydetti.

Özcan, daha düzenli ve yaşanabilir alanlar oluşturmak için çalıştıklarını ifade etti.

Kaynak: AA / Lokman Polat - Güncel
