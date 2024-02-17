Trakya Üniversitesi öğrencileri İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi

Edirne'de, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstermek için "sessiz yürüyüş" düzenledi.

Eski Cami önünde bir araya gelen öğrenciler, Türk ve Filistin bayraklarıyla Saraçlar Caddesi'ne yürüdü.

Gruptakiler adına açıklama yapan Muammer Morkoç, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının şiddetli şekilde sürdüğünü belirtti.

Gazze'de yaşayanların güne bombalarla uyanmaya devam ettiğini ifade eden Morkoç, "Dünyanın gündeminden düşürülmeye çalışılan katliamların dehşetini bizim tekrar tekrar gözler önüne sermemiz gerekiyor." dedi.

Morkoç, Gazzelilerin açlık, susuzluk ve soğukla mücadele ederek hayatta kalma mücadelesi verdiğini dile getirdi.

Sağlık çalışanlarının bölgede zor şartlarda görevlerini yapmaya çalıştığını ifade eden Morkoç, şunları kaydetti:

"Tam 30 hastane ve 53 sağlık merkezi hizmet dışı bırakıldı. Han Yunus'taki Nasır Hastanesine sığınan sivilleri kuşatma altına alan işgal birlikleri hastaneyi zorla tahliye ediyor. Yine de meslektaşlarımız, sağlık çalışanları, elektriksiz, susuz, oksijensiz, ilaçsız şartlarda tedavi vermek için destansı biçimde mücadele ediyor. Bütün bu saldırılar yetmiyormuş gibi Gazze'ye insani yardımın girmesine izin verilmiyor. Filistin'in her gün binlerce tır yardıma ihtiyacı varken günde 3-5 tırın girmesine izin veriliyor. Mısır, Gazze sınırına beton barikatlar kurup jiletli teller ile sınırı güçlendiriyor. 14. haftasında toplandığımız sessiz yürüyüşümüzde, tutuklansalar da öldürülseler de görevleri başından ayrılmayan Gazzeli meslektaşlarımızı tekrar selamlıyoruz."