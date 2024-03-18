Trakya Üniversitesi'nin 'Akreditasyon ve Toplam Kalite Yönetimi' Projesi Tamamlandı

Trakya Üniversitesi'nin "Akreditasyon ve Toplam Kalite Yönetimi" başlıklı projesi tamamlandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından sunulan ve Trakya Kalkınma Ajansının 2023 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında destek almaya hak kazanan "Akreditasyon ve Toplam Kalite Yönetimi" başlıklı proje sona erdi.

Proje kapsamında Sağlık Bilimleri Fakültesi akademisyenlerine "Akreditasyon ve Kalite Yönetimi" başlıklı eğitim verildi. 33 katılımcının yer aldığı eğitimde, yükseköğretimde kalite ve akreditasyonun önemi, akreditasyon için kalite odaklı öğretim tasarımı, öğrenci merkezli eğitim anlayışı, öğrenmeyi öğrenmeye yönelik öğrencilerin çok yönlü değerlendirilmesi ve farklı ölçme değerlendirme yaklaşımlarının kullanımı, dijital eğitim içeriklerinin kullanımı, Bloom taksonomisi ve önemi üzerinde duruldu.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sedat Üstündağ, projenin kapanışında yaptığı konuşmada projenin hazırlanmasında emeği geçenlere ve projeye hibe desteği sağlayan Trakya Kalkınma Ajansı ile katılımcılara teşekkür etti.

Keşan'da semt sahası ve çeşme açıldı

Keşan'da Enercin Uygun Semt Sahası ve Fevzi Cinci Hayır Çeşmesi'nin açılışı gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, törende yaptığı konuşmada, İzzetiye Mahallesi'ne güzel bir tesis kazandırdıklarını belirtti.

Keşan halkının teveccühü ve hükümetin desteğiyle 5 yıla nice yatırımları ve hizmetleri sığdırdıklarını ifade eden Helvacıoğlu, "Yatırım diliyle, hizmet diliyle konuştuk. Hemen her gün bir açılış yapıyoruz ve bugün yine çok şükür 5 yıldır arı gibi çalışmanın meyvelerini topluyoruz. Keşan için bıraktığımız eserlerle övünüyoruz. Bugün de Enercin Uygun Parkı'mız ve veteran takımlarımızın antrenmanlarını ve resmi maçlarını gerçekleştireceği semt sahamızı açıyoruz. Mahallemize, Keşan'ımıza ve tüm hemşerilerimize hayırlı olsun." diye konuştu.

Enercin Uygun'un oğlu Çağlar Uygun da babasının spor alanında Keşan'a büyük katkıları olduğunu, doğduğu topraklarda bir spor tesisine isminin verilmesinin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Açılışa AK Parti İlçe Başkanı Gürcan Kılınç, İzzetiye Mahalle Muhtarı Erdoğan Karaca, belediye meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.