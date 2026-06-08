Haberler

Trakya Üniversitesi Bisiklet Topluluğu Yunanistan'a pedal çevirdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trakya Üniversitesi Bisiklet Topluluğu üyeleri, kültürel etkileşimi artırmak amacıyla Yunanistan'ın Kumçiftliği kentine bisiklet turu düzenledi. Katılımcılar, tarihi ve kültürel yapıyı tanıma fırsatı buldu.

Trakya Üniversitesi Bisiklet Topluluğu (TÜBİT) üyeleri, düzenlenen bisiklet turu kapsamında Yunanistan'ın Kumçiftliği (Oristiada) kentine pedal çevirdi.

Kültürel etkileşimi artırmak ve öğrencilerin uluslararası deneyim kazanmalarını sağlamak amacıyla düzenlenen etkinlikte topluluk üyeleri, Ayşekadın Yerleşkesi'nden hareket ederek sınır geçişinin ardından Kestanelik ilçesi (Kastanies) üzerinden Kumçiftliği'ne ulaştı.

Katılımcılar, şehir merkezinde gerçekleştirdikleri gezide bölgenin tarihi ve kültürel yapısını yakından tanıma fırsatı bulurken yerel halkla da bir araya geldi.

Öğrenciler, dönüş yolunda Arda Nehri kıyısında mola verdi. Tur, akşam saatlerinde Türkiye'ye dönüşle sona erdi.

Trakya Üniversitesi Bisiklet Topluluğu Akademik Danışmanı Gülsüm Gözde Yılmazgüç Bal'ın da eşlik ettiği etkinlik, Topluluk Başkanı Demirkan Demir'in koordinasyonunda gerçekleştirildi.

Katılımcıların güvenliği ise eskort araç desteğiyle sağlandı.

Kaynak: AA / Semay Ezgi Özçetin
İran'dan jet misilleme! Devrim Muhafızları İsrail'deki 2 hava üssünü hedef aldı

İran'dan jet misilleme! Devrim Muhafızları üsleri tek tek vurdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Filipinler'deki 7,8'lik deprem kamerada! Onlarca öğrenci kabusu yaşadı

7,8'lik deprem kamerada! Okuldaki onlarca öğrenci kabusu yaşadı
Filipinler'deki 7,8'lik deprem uluslararası havalimanında ağır hasara yol açtı

Havalimanı 7,8'lik depreme dayanamadı! Görüntüler hayli vahim
Bankalar kesenin ağzını açtı! 100 bin TL'ye kadar faizsiz kredi

Nakit ihtiyacı olanlar dikkat! Faizsiz kredi veren bankalar belli oldu
Vatandaşın birikimi eriyor! Altın fiyatları tepetaklak

Vatandaşın birikimi eriyor! Tüm ekranlar kırmızıya döndü

İBB'ye yönelik 'Yolsuzluk' davasında 46'ncı duruşma bugün görülecek

İBB'ye yönelik 'Yolsuzluk' davasında 46'ncı duruşma bugün görülecek
Aziz Yıldırım ilk transferini yaptı! Yıldız oyuncunun eşinden de paylaşım geldi

İlk transferini yaptı bile! Yıldız oyuncunun eşinden de paylaşım geldi
Ekim ayında Meclis'e sunulacak! Yeni resmi tatil geliyor

Milyonlara güzel haber! Geri sayım başladı, yeni resmi tatil geliyor