Trakya Üniversitesi'nden Arkeolojik Yüzey Araştırması

Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü tarafından merkez ve bazı ilçelerde yüzey araştırması gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Doç. Dr. Ergün Karaca başkanlığında 3. sezonu yürütülen çalışmalara, bölümün öğretim elemanları ile lisans ve doktora öğrencileri katıldı.

Eylül ayında tamamlanan çalışmalar sonucunda, Erken Demir Çağı'ndan Osmanlı dönemine kadar uzanan farklı buluntular tespit edildi, birçok yeni yerleşim alanı belirlendi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün izniyle, Trakya Üniversitesi Rektörlüğünün proje ve araç desteğiyle, merkez, Lalapaşa, Süloğlu ve Havsa ilçelerin kapsayan yüzey araştırmalarının önümüzdeki yıllarda da devam etmesi planlanıyor.