Trakya Üniversitesi'nde Yeni Öğrenci Yemekhanesi Açıldı

Trakya Üniversitesi (TÜ) Balkan Yerleşkesi'nde yapımı tamamlanan 1000 kişilik öğrenci yemekhanesi törenle hizmete açıldı.

TÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, Yaşam Merkezi'nde hizmete giren yeni yemekhanenin hayırlı olmasını temenni etti.

Öğrencilere en iyi imkanları sunmak için çaba sarf ettiklerini belirten Hatipler, "Hastanemizin yanı sıra Tıp, İlahiyat ve Diş Hekimliği fakültelerimizin bulunduğu bu bölgede öğrencilerimize daha iyi bir hizmet sunmak gayretiyle bu yemekhaneyi hizmete hazır hale getirdik. Hayırlı, uğurlu olsun." dedi.

Açılışa rektör yardımcıları, dekanlar ve enstitü müdürleri katıldı.

Yaşam Merkezi'ndeki yemekhane törenin ardından öğrenciler ile akademik ve idari personele hizmet vermeye başladı.