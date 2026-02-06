Haberler

TÜ'de "Proje Kafe" açılıyor

Trakya Üniversitesi, proje fikirlerini geliştirmek ve sürdürülebilir projelere dönüştürmek amacıyla Proje Kafe uygulamasını hayata geçiriyor. 9 Şubat'ta açılacak kafede, akademisyenler ve araştırmacılar için etkileşimli bir ortam sunulacak.

Trakya Üniversitesi bünyesinde, proje fikirlerinin geliştirilmesi ve nitelikli, sürdürülebilir projelere dönüştürülmesini desteklemek amacıyla Proje Kafe uygulaması hayata geçiriliyor.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, "Kahveler Bizden, Fikirler Sizlerden" sloganıyla faaliyet gösterecek Proje Kafe'nin, akademisyenler, araştırmacılar ve proje fikri bulunan tüm paydaşlar için disiplinler arası etkileşimi teşvik eden, danışmanlık ve fikir paylaşımına dayalı bir buluşma ortamı sunması amaçlanıyor.

Proje Kafe 9 Şubat Pazartesi günü Balkan Yerleşkesi Rektörlük Kafeteryası'nda açılacak.

Açılışın ardından Proje Kafe, pazartesi - perşembe günleri arasında haftanın dört günü, 15.00–16.30 saatleri arasında hizmet verecek.

