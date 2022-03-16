Trakya Üniversitesi'nde 79 ülkeden 5200 uluslararası öğrenci eğitim görüyor

Trakya Üniversitesi (TÜ) Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, TÜ'de 79 ülkeden 5 bin 200 yabancı öğrencinin eğitim gördüğünü bildirdi.

TÜ ve Bulgaristan Türkleri Öğrenci topluluğu organizasyonu, Edirne Valiliği ve Kırcaali Belediyesi destekleriyle "Bulgaristan Türkleri Gecesi" etkinliği düzenlendi.

Tabakoğlu, Balkan Kongre Merkezinde düzenlenen etkinlikte, Türkiye'de en çok Balkanlı öğrencinin Trakya Üniversitesi'nde eğitim gördüğünü belirtti.

Üniversitede 79 ülkeden eğitim almak için TÜ'ye tercih eden binlerce öğrencinin olduğunu vurgulayan Tabakoğlu, "5 bin 200 uluslararası öğrencinin 1200'nün Bulgaristan'dan.Eğitimde, sağlıkta, hizmette, teknolojide, Ar-Ge'de bilgi birikimimizi Balkanlar'la, Bulgaristan ile paylaşmaya hazırız. Bu zamana kadar büyük bütçeli ve geleceğimizi korumaya yönelik birçok projeye imza attık. Yeni projeleri de hayata geçirmek için çalışmaya devam ediyoruz." dedi.

Bulgaristan Kırcaali Belediye Başkanı Hasan Azis de TÜ'de Bulgaristan Türkleri ve öğrencilerle bir arada olmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu ifade etti.

Müzik ve şiir dinletilerinin sunulduğu etkinlikte topluluk öğrencileri "Pehlivanlar-Kel Aliço, Koca Yusuf ve halter sporcusu Halil Mutlu'nun portreleri", "Atatürk Hikayesi", "Bulgaristan'daki Türk Şehirleri" ve "Marteniçka" sunumları gerçekleştirdi.

Etkinliğe, Rektör Yardımcısı ve Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Murat Türkyılmaz, İl Göç İdaresi Müdürü Musa Aşılıoğlu, Kırcaali Belediye Meclis Başkanı Hüseyin Ahmet, Kırcaali Bölge Müftüsü Basri Eminefendi, TÜ Bulgaristan Türkleri Öğrenci Topluluğu Başkanı Beytullah Eminefendi, akademisyen ve öğrenciler katıldı.