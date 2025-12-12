Trakya Üniversitesinde 2. Sürdürülebilirlik Zirvesi düzenlendi

Trakya Üniversitesinde 2. Sürdürülebilirlik Zirvesi gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Risk Yönetimi ve Kurumsal Sürdürülebilirlik Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Fehmi Yıldız Konferans Salonu'nda düzenlenen zirve, tekstil ve startup şirketlerinde sürdürülebilirlik temasını ele almak üzere gerçekleştirildi.

Merkez Müdürü Doç. Dr. İlknur Taştan, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemile Arıkoğlu Ündücü ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Tan'ın açılış konuşmalarıyla başlayan program panellerle devam etti.

Panellerde, Zorlu Tekstil Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Raporlama Müdürü Nergis Satıcı, "Zorlu Tekstil Sürdürülebilirlik Yolculuğu: Sürdürülebilir Tekstil", TÜSİAD Girişimcilik ve Gençlik Direktörü Kadir Yusuf Öztürk, "TÜSİAD: Bu gençlikte iş var, girişimcilik programı ve sürdürülebilir gelecek için ilham veren girişimciler", CarbonSmart kurucusu Göktuğ Güngör, "Start-up CarbonSmart", Algbio kurucu ortağı Selen Şenal ise "Start up-2 Algbio" başlıklı konuşmalarıyla öğrencilere bilgi ve deneyimlerini aktardı.