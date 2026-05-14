Trakya Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğrencileri fidan dikti.

Trakya Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğrencileri, 14 Mayıs Eczacılık Haftası kapsamında fakülte bahçesini yeşillendirmek amacıyla çeşitli fidanlar dikti. Etkinliğe Rektör Yardımcısı ve fakülte yetkilileri katıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, 14 Mayıs Eczacılık Haftası kapsamında öğrenciler fidanları toprakla buluşturarak fakülte bahçesini yeşillendirdi.

Fidan dikim etkinliğe katılarak öğrencilerle birlikte fidan diken Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Tan, üniversite olarak bu tür projelere her zaman açık olduklarını belirtti.

Etkinlikte, fakülte bahçesine 30 keçi sakalı, 5 ıhlamur ve 10 meyve fidanının yanı sıra 50 lavanta ve 30 gül fidesi dikilerek alanın bitki çeşitliliği artırıldı.

Programa, Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Elvan Bakar, Genel Sekreter Hüseyin Türkel, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / Gökhan Balcı
