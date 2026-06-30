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Trakya Üniversitesi Eczacılık Fakültesinde 105 öğrenci mezun oldu

Trakya Üniversitesi Eczacılık Fakültesinde 105 öğrenci mezun oldu
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Trakya Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nde 2025-2026 eğitim öğretim yılı mezuniyet töreni düzenlendi. Törende 105 öğrenci mezuniyet sevinci yaşarken, dereceye giren öğrencilere plaket ve başarı belgeleri verildi.

Trakya Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nde 2025-2026 eğitim öğretim yılı mezuniyet töreni düzenlendi.

Balkan Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen tören, Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nın müzik dinletisiyle başladı.

Rektör Prof. Dr. Mustafa Hatipler, törende yaptığı konuşmada, mezuniyetin öğrencilerin hayatındaki önemli dönüm noktalarından biri olduğunu söyledi.

Mezunların artık Trakya Üniversitesi ailesinin bir parçası olarak geniş bir gönül coğrafyasında meslektaşlarıyla aynı idealleri paylaşacağını belirten Hatipler, öğrencilere meslek yaşamlarında başarı diledi.

Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Elvan Bakar da mezun öğrencilerin yeni bir hayata adım attığını belirterek, bilimsel akıl ve evrensel etik değerlerden ayrılmamaları gerektiğini ifade etti.

Fakülte birincisi Ecem Şentürk ise mezunlar adına yaptığı konuşmada, eğitimleri boyunca kendilerine destek veren akademisyenlere teşekkür ederek, arkadaşlarına başarılar diledi.

Konuşmaların ardından fakülteyi dereceyle tamamlayan öğrencilere plaket ve başarı belgeleri verildi. Bilimsel başarı belgesi almaya hak kazanan ve çeşitli yarışmalarda derece elde eden öğrenciler de ödüllendirildi.

Törende geleneksel kütük çakma seremonisinin ardından 105 öğrenci mezuniyet sevinci yaşadı.

Programa rektör yardımcıları, dekanlar, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Kaynak: AA / Abdullah Yılmaz
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