Trakya Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Mezuniyet Töreni Düzenlendi

Trakya Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Mezuniyet Töreni Düzenlendi
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Trakya Üniversitesi Eczacılık Fakültesi mezunları, Balkan Kongre Merkezi'nde düzenlenen törende mezuniyet coşkusunu yaşadı. Programda, dereceye giren öğrencilere plaket verildi ve mezunlar meslek andı okuyarak kep attı.

Trakya Üniversitesi Eczacılık Fakültesinden mezun olan öğrenciler için tören düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Balkan Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen törende, öğrenciler mezuniyet sevinci yaşadı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, dereceye giren öğrencilere plaket verildi.

Rektör Prof. Dr. Mustafa Hatipler, törende yaptığı konuşmada, eczacılığın yalnızca ilaç temin etmekten ibaret olmadığını aynı zamanda insanlara umut vermek ve şifa dağıtmak anlamı taşıdığını belirtti.

Mezunların başarısının, üniversite için en büyük gurur kaynağı olduğunu aktaran Hatipler, öğrencileri, ailelerini ve akademisyenleri tebrik etti.

Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Elvan Bakar da yıllar süren azimli çalışmaların ve verilen emeklerin karşılığını alma zamanının geldiğini belirtti.

Öğrencilerin üniversite eğitimiyle kendi kariyerleri için yatırım yaptığını dile getiren Bakar, "Bugün bilgiyle donanmış, mesleki yeterliliklerini kazanmış, geleceğe umutla bakan pırıl pırıl eczacılar olarak yarınlara uzanan bir köprünün başında duruyorsunuz. Bu köprünün her taşını emeklerinizle sizler koydunuz." diye konuştu.

Törende mezun öğrenciler adına fakülte birincisi Nur İşcan da bir konuşma gerçekleştirdi.

Meslek andını okuyan öğrenciler kep atarak mezuniyet sevinci yaşadı.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel
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