Haberler

Trakya Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde mezuniyet töreni düzenlendi

Trakya Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde mezuniyet töreni düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trakya Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nde 2025-2026 eğitim öğretim yılı mezuniyet töreni düzenlendi. Rektör Prof. Dr. Mustafa Hatipler ve Dekan Prof. Dr. Ali Yılmaz'ın konuşmalarının ardından mezunlara diplomaları verildi, meslek andı okundu ve kep atıldı.

Trakya Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nde 2025-2026 eğitim öğretim yılı mezuniyet töreni gerçekleştirildi.

Balkan Kongre Merkezi'nde düzenlenen törende, beş yıllık eğitimlerini tamamlayan öğrenciler diplomalarını alarak meslek hayatına ilk adımlarını attı.

Rektör Prof. Dr. Mustafa Hatipler, törende yaptığı konuşmada, öğrencilerin yetişmesinde emeği geçen akademisyenlere ve ailelere teşekkür etti.

Diş hekimliği eğitiminin uzun ve zorlu bir süreç olduğunu belirten Hatipler, mezunları saygın bir mesleğin mensupları olarak uğurlamanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Mezunların Trakya Üniversitesini en iyi şekilde temsil edeceğine inandığını dile getiren Hatipler, genç diş hekimlerine meslek yaşamlarında başarılar diledi.

Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Yılmaz da mezuniyetin yıllar süren emek ve fedakarlığın karşılığı olduğunu belirterek, mezunlara meslek yaşamlarında bilimin rehberliğinden ayrılmamaları ve insan odaklı bir anlayışla çalışmaları tavsiyesinde bulundu.

Fakülte birincisi Sudenur İşlek ise mezunlar adına yaptığı konuşmada akademisyenlere ve ailelerine teşekkür ederek, mesleklerini bilimin ışığında en iyi şekilde icra edeceklerini söyledi.

Konuşmaların ardından mezunlara diplomaları verildi. Mezun öğrenci Selin Beyza Altay, fakülte flamasını 4. sınıf öğrencisi Arif Taner Ceyhan'a devretti.

Tören, meslek andının okunması ve kep atılmasıyla sona erdi. Programa rektör yardımcıları, dekanlar, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Kaynak: AA / Ömer Çakıcı
9 ilde yasa dışı bahis operasyonu! 32 şirkete el konuldu, 37 şüpheli yakalandı

Erdoğan talimatı vermişti! 32 şirkete el konuldu, onlarca gözaltı var
Köyceğiz ve Narman belediye başkanlarına soruşturma izni

AK Parti ve CHP'li belediye başkanlarına soruşturma izni! Suçlama aynı
Eskişehir'de maske takıp 5 kişiyi bıçaklamıştı! Cezaevinde intihar etti

Türkiye'yi ayağa kaldıran saldırgan cezaevinde intihar etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Japon futbolcular, Brezilya'ya elendiği için taraftarların önünde eğilerek özür diledi

Dünya Kupası'na veda edince taraftarın önünde eğilip özür dilediler
Hatay'da yaya geçidi isyanı: Yurt dışında böyle yap, bak nasıl paket ediyorlar

Hatay'da yolda yürürken yaşadığı olay genç kızı isyan ettirdi
Müge Anlı'da aranıyordu, DEAŞ'a katıldığı ortaya çıktı

Müge Anlı'da aranıyordu, yıllar sonra MİT operasyonunda ortaya çıktı
Ünlü fenomeni 'Çıplaksınız' diyerek uçağa almadılar

Ünlü fenomeni "Çıplaksınız" diyerek uçağa almadılar
İran'da çamur volkanı faaliyete geçti

Nadir olayın adresi İran! Volkandan lav yerine bakın ne fışkırdı
Camide 2 kişiyi bıçakla öldüren saldırganın asıl hedefi imammış

Camiyi kana bulayan saldırı! Katilin asıl hedefi bakın kimmiş
Almanya'daki 6 kişinin öldüğü silahlı saldırının faili Türk kökenli

6 kişiyi öldüren saldırgan Türk çıktı