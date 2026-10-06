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Trakya Üniversitesi DİLMER, yabancılara A1'den C1'e Türkçe eğitimi veriyor

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Trakya Üniversitesi DİLMER, farklı coğrafyalardan gelen uluslararası öğrencilere A1'den C1'e kadar Türkçe eğitimi veriyor. Akademik Türkçe dersleri ve uluslararası geçerli sertifikalarla bölümlere geçiş desteklenirken, Türk kültürü de tanıtılıyor.

Trakya Üniversitesinde, Türkçenin uluslararası alanda öğretilmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla yabancılara yönelik dil ve kültür eğitimi veriliyor.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Dil Eğitimi ve Öğretimi Araştırma ve Uygulama Merkezi (DİLMER), farklı coğrafyalardan gelen uluslararası öğrencilere yabancı dil olarak Türkçe eğitiminin yanı sıra Türk kültürünün tanıtılmasına yönelik çalışmalar yürütüyor.

DİLMER Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Rifat Gürgendereli, öğrencilerin A1 seviyesinden C1 seviyesine kadar Türkçe eğitimi aldığını belirtti. Program kapsamında akademik Türkçe eğitimine de yer verildiğini aktaran Gürgendereli, uluslararası geçerliliğe sahip sertifikalarla öğrencilerin eğitim görecekleri bölümlere geçiş süreçlerinin desteklendiğini ifade etti.

Dil eğitiminin kültürel aktarım açısından da önemli olduğunu vurgulayan Gürgendereli, "Dil öğretimi sadece bir beceri aktarımı değildir, aynı zamanda Türk kültür coğrafyasındaki tüm unsurların aktarımıdır. Bu sebeple uluslararası öğrencileri heyecanla ve mutlulukla bekliyoruz." dedi.

Kaynak: AA
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