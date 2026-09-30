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Trakya Üniversitesi, Burgaz'da 2028-2034 sınır ötesi işbirliği toplantısına katıldı

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Trakya Üniversitesi, Interreg Bulgaristan-Türkiye programının 2028-2034 dönemi hazırlıkları kapsamında Bulgaristan'ın Burgaz kentindeki toplantıya katıldı. Toplantıda yeni dönem öncelikleri, bölgesel ihtiyaçlar ve sınır ötesi işbirliği alanları ele alındı.

Trakya Üniversitesi, Interreg Bulgaristan- Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı'nın 2028-2034 dönemine yönelik hazırlık çalışmaları kapsamında Bulgaristan'ın Burgaz kentinde düzenlenen Programlama Çalışma Grubu toplantısında temsil edildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, toplantı öncesinde Trakya Üniversitesi, Kırklareli Üniversitesi, Trakya Kalkınma Ajansı, Bulgaristan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Teşvik Ajansı ile iki ülkenin ulusal otorite temsilcilerinin katılımıyla çalışma toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda, yeni programlama dönemine ilişkin öncelikler, bölgesel ihtiyaçlar, sınır ötesi işbirliği alanları ve paydaşların sürece katkıları ele alındı.

Programlama Çalışma Grubunun ilk toplantısına Trakya Üniversitesini temsilen Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Sertaç Arabacıoğlu ile Teknoloji Transfer Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Tarık Yerlikaya katıldı.

Toplantıda ayrıca yeni dönemin programlama süreci, sınır ötesi işbirliğinin geliştirilmesi, bölgesel ihtiyaçların programa yansıtılması ve ortak proje geliştirme kapasitesinin güçlendirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

Kaynak: AA
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