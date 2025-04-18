Trakya Üniversitesi Botanik Bahçesi'ne Fidan Dikildi

Trakya Üniversitesi Balkan Yerleşkesi'nde bulunan botanik bahçesine fidan dikildi.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Tan, fidan dikim töreninde yaptığı konuşmada, botanik bahçesinin var olan sorunlarını çözmeye çalıştıklarını söyledi.

Bölgede, Trakya Bölge Ormanları Oluşturma Projesi'nin yürütüldüğünü belirten Tan, şunları kaydetti:

"Kırklareli ormanlarını temsilen getirilen 60 fidanı ilk etapta diktik. Sonra Tekirdağ Ganos Dağı'nı temsil eden ağaçları getirip diktik. Bugün üçüncü etapta Koru Dağı'na ait bir tür olan kızılçam fidanlarını dikiyoruz. Bunlar Keşan Orman Fidanlığından geldi. Dr. Öğr. Üyesi Necmettin Güler Hoca bu işte büyük emek verdi, kendine teşekkür ediyorum. İnşallah bu fidanların gelecek yıllarda büyüdüğünü görürüz, altlarında oturmak nasip olur."

Daha sonra Tan ve öğretim üyelerince fidanlar toprakla buluşturuldu.