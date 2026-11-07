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Trakya Üniversitesi Balkan Yerleşkesinde 750 metrelik yürüyüş yolu oluşturuldu

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Trakya Üniversitesi Balkan Yerleşkesinde öğrenciler, akademik ve idari personel için 750 metre uzunluğunda yürüyüş yolu oluşturuldu. Rektörlük binasının arkasındaki ağaçlık alanda oturma bankları ve aydınlatmayla donatılan güzergah, akşam saatlerinde de kullanılabilecek.

Trakya Üniversitesi Balkan Yerleşkesinde öğrenciler ile akademik ve idari personelin kullanımına yönelik 750 metre uzunluğunda yürüyüş yolu oluşturuldu.

Rektörlük binasının arkasındaki ağaçlık alanda oluşturulan yürüyüş yolu, oturma bankları ve aydınlatma sistemiyle donatıldı.

Yerleşkede yürüyüş ve dinlenme imkanı sunan güzergah, gece aydınlatması sayesinde akşam saatlerinde de kullanılabilecek.

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, beraberindeki üniversite yöneticileriyle yürüyüş yolunda incelemelerde bulunarak güzergahı gezdi.

Hatipler'e Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mustafa Tan, Prof. Dr. Eylem Bayır ve Prof. Dr. Sedat Üstündağ, Genel Sekreter Hüseyin Türkel, Genel Sekreter Yardımcıları Doç. Dr. Ali İhsan Meşe ve Nurdan Cankaya ile Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Cem Taşkın eşlik etti

Kaynak: AA
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