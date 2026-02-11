Haberler

Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Tülek, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Tülek, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Adnan Tülek, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katılarak çeşitli kategorilerdeki fotoğrafları inceledi. Oylama, 15 Şubat Pazar gününe kadar devam edecek.

Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Adnan Tülek, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Tülek, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Mahmoud İssa'nın "Gazze Şeridi'nde gıda krizi giderek derinleşiyor", "Portre" kategorisinde Ahmet Aslan'ın "Yılların ardından" fotoğraflarını seçen Tülek, "Haber" kategorisinde ise Mustafa Hatipoğlu'nun "Göklerin fatihi" fotoğrafını tercih etti.

"Spor" kategorisinde Bünyamin Çelik'in "Statların dili", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde de Özgün Tiran'ın "Yeşilin sonu" fotoğraflarını tercih eden Tülek, "Günlük Hayat" kategorisindeki tercihini İsa Terli'nin "Dolunay Sefası" isimli fotoğrafından yana kullandı.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar günü saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA / Gökhan Balcı - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'i ağlatan sözler

Erdoğan'dan kıyafeti yüzünden aşağılanan başkanı ağlatan sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan detayları ilk kez duyurdu! Depremzedelere faizsiz ev fırsatı

Erdoğan detayları ilk kez duyurdu! Depremzedelere faizsiz ev fırsatı
Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Erzurum'dan Ankara'ya tarifeli uçakla geldi

Çiçeği burnunda bakan, koltuğa oturmadan gönülleri fethetti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Altın ve gümüş için kritik gün: Tüm gözler açıklanacak o veriye çevrildi

Altın ve gümüş için kritik gün: Tüm gözler saat 16.30'a çevrildi
Pedofili skandalı büyüyor! Pilotu uçuş öncesi yaka paça aldılar

Skandal büyüyor! Uçak kalkmaya hazırlanırken pilotu gözaltına aldılar
Elindekini gören şaşıp kalıyor! Icardi ve Torreira'nın eğlence gecesinden sızan skandal görüntü

Icardi ve Torreira'nın eğlence gecesinden sızan skandal görüntü
Tepkilerin odağındaki TÜVTÜRK'te bir skandal daha: Vatandaş video çekip isyan etti

TÜVTÜRK'te bir skandal daha: Vatandaş o anları kayda alıp isyan etti
Altın ve gümüş için kritik gün: Tüm gözler açıklanacak o veriye çevrildi

Altın ve gümüş için kritik gün: Tüm gözler saat 16.30'a çevrildi
Hayatını kaybeden genç oyuncu Kanbolat Görkem Arslan'ın son paylaşımı

Hayatını kaybeden genç oyuncunun son paylaşımı
Rihanna'yı markette gören kadın şaşkınlığını gizleyemedi

Rihanna'yı markette gören kadın şaşkınlığını gizleyemedi