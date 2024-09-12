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Trakya'nın Asırlık Pavli Panayırı 114. Kez Kuruldu

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Trakya'da 'Pavli' olarak bilinen Pehlivanköy Panayırı, 114. kez Zübeyde Hanım Meydanı'nda düzenlendi. İlk kez Sultan II. Abdülhamit'in fermanıyla 1910 yılında kurulan panayır, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Kırklareli Valisi Birol Ekici, panayırlara sahip çıkılması gerektiğini vurgulayarak, bölgedeki Pomak Bayramı olarak anıldığını açıkladı. Panayır, gastronomi ve kültürel etkinliklerle 15 Eylül'e kadar devam edecek.

Trakya'da "Pavli" olarak bilinen asırlık Pehlivanköy Panayırı 114'üncü kez kuruldu.

Sultan II. Abdülhamit'in fermanıyla ilk kez 1910 yılında kurulduğu belirtilen panayır, Zübeyde Hanım Meydanı'nda törenle başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından mehter takımı ve bando ekipleri gösteri sundu.

Kırklareli Valisi Birol Ekici, burada yaptığı konuşmada, panayırlara sahip çıkılması gerektiğini söyledi.

Pavli Panayırı'nın yöre insanlarını en az Kırkpınar Yağlı Güreşleri kadar heyecanlandırdığını ifade eden Ekici, panayırın bölgede "Pomak Bayramı" olarak da anıldığını kaydetti.

Ekici, bir asırdan fazla süredir gerçekleştirilen panayırın uluslararası boyuta taşınması için gayret göstereceklerini, Balkanlar'daki diğer ülkelerin de panayıra dahil edilmesi gerektiğini bildirdi.

AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam ise panayırın yöre halkının kaynaşması, yıl boyunca ürettikleri ürünleri satabilmeleri açısından önemli olduğunu kaydetti.

Pehlivanköy Belediye Başkanı Gündüz Hoşgör de panayıra katılanlara teşekkür etti.

Konuşmaların ardından halk oyunları ekipleri gösteri sundu.

Ekici ve beraberindekiler daha sonra panayırın açılış kurdelesini keserek stantları gezdi.

Pehlivanköy Panayırı 15 Eylül Pazar gününe kadar açık kalacak.

Pavli Panayırı

Panayır, Ergene Nehri kenarında kuruluyor.

Tezgahlar, açık hava lokantaları ile lunaparkın bulunduğu organizasyonda, yöre halkı yıl boyunca hazırladığı yöresel yiyecekler ve giyim eşyalarını satışa sunuyor.

Yöre sakinleri konaklamalarını traktör römorklarında yapıyor.

Roman vatandaşlar ise kendilerine has eğlence anlayışlarıyla panayırın eğlence ayağını diri tutuyor.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel

Pehlivanköy Güncel

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