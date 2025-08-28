Trakya Kalkınma Ajansı Baykar'ı Ziyaret Etti, Okul Yapım Projesi ve Çorlu Mühendislik Fakültesi İncelemesi

Trakya Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu üyeleri Baykar'ı ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ayrıca Malkara'da prefabrik ilkokul yaptırma protokolü imzalandı. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörü ise Çorlu Mühendislik Fakültesinin yeni binasını ziyaret etti.

Trakya Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu üyeleri Baykar'ı ziyaret etti.

Vali Recep Soytürk, Edirne Valisi Yunus Sezer, Kırklareli Valisi Uğur Turan ve yönetim kurulu üyeleri, Baykar'ı ziyaret ederek çalışmaları takip etti.

Yönetim kurulu üyeleri yetkililerden bilgi aldı.

- Malkara'ya ilkokul yaptırılacak

Malkara ilçesi Sağlamtaş Mahallesi'nde bir firma tarafından 6 derslikli prefabrik ilkokul yaptırılacak.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, okul yaptırılmasına dair protokol, Vali Recep Soytürk, vali yardımcısı Kaan Peker, Malkara Kaymakamı Eyüp Kaykaç, İl Milli Eğitim Müdürü Abdulaziz Yeniyol ve As İleri Gıda Firması adına Serkan Yazıcıoğlu tarafından imzalandı.

Vali Soytürk, kentin okul ve derslik ihtiyacını karşılamak için çalışmalara devam ettiklerini belirterek, okul yaptıracak hayırsevere teşekkür etti.

- Rektör Şahin Çorlu Mühendislik Fakültesinin yeni binasını ziyaret etti

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, Çorlu Mühendislik Fakültesinin yeni binasının inşaatını ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre Şahin, Çorlu Mühendislik Fakültesi'nin taşınma sürecini takip etti.

Şahin, dekan Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer'den bilgi aldı.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
Sokak ortasında çocuğu kaçırmak istedi, esnaf son anda engel oldu

Sokak ortasında çocuğu kaçırmak istedi, esnaf son anda engel oldu
title
