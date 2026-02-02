Haberler

Edirne-Trakya'da kar yağışı etkili oluyor

Güncelleme:
Kırklareli ve Tekirdağ'ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, ulaşımı olumsuz etkileyerek bazı araçların yolda kalmasına neden oldu. Dereköy Sınır Kapısı'nda kar kalınlığı 10 cm, Demirköy'de ise 25 cm'ye ulaştı.

Trakya'da kar yağışı etkili oluyor(2)

KIRKLARELİ VE TEKİRDAĞ'IN YÜKSEKLERİ BEYAZA BÜRÜNDÜ

Trakya'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı, Kırklareli ve Tekirdağ'ın yüksek kesimlerini beyaza bürüdü. Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı ile Demirköy, Vize ve Kofçaz ilçelerinde hayatı olumsuz etkiledi. Dereköy Sınır Kapısı ve Kofçaz ilçesinde kar kalınlığı yaklaşık 10 santimetreye ulaşırken, Demirköy ilçesindeki Mahya Tepe mevkisinde kar kalınlığının 25 santimetreyi bulduğu belirtildi. Yoğun kar yağışı nedeniyle bazı araçlar yollarda mahsur kaldı. Bölgede jandarma, polis ve AFAD ekipleri olası olumsuzluklara karşı devriye faaliyetlerini sürdürürken, karayolları ekipleri de yol açma ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor.

Tekirdağ'da yüksek kesimlerde kar yağışı etkili olmaya devam ediyor. Özellikle Şarköy, Hayrabolu ve Malkara ilçelerinin yüksek bölgelerinde sabah saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı, zaman zaman yoğunluğunu artırıyor. Beyaza bürünen yüksek kesimlerde kartpostallık görüntüler oluşurken, sürücülerin olası buzlanma ve görüş mesafesindeki azalmaya karşı dikkatli olmaları istendi. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ekipleri karın etkili olduğu bölgelerde kar küreme çalışmasını sürdürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
