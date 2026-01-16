Yağışlar Trakya'daki barajlara can suyu oldu

Trakya'da etkili olan kar ve sağanak yağışlar, Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'ndeki barajların toplam su miktarını artırdı.

Devlet Su İşleri (DSİ) 11. Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre, Trakya'da DSİ'nin sorumluluk sahasında bulunan 14 barajda 15 Ocak itibarıyla toplam 425 milyon 539 bin metreküp su bulunuyor.

Barajlarda 6 Ocak'ta 377 milyon 248 bin metreküp olarak ölçülen su miktarı, son yağışların etkisiyle 9 günde 48 milyon 291 bin metreküp arttı.

Yetkililer, barajlardaki su seviyesinin gelecek günlerde dağlardaki karın erimesiyle daha da yükselmesini bekliyor.

Yağışlardan en fazla Kırklareli barajları yararlandı. Trakya'daki barajlarda şu an en fazla suyun bulunduğu il Edirne oldu.

Edirne'deki 6 barajda toplam 229 milyon 39 bin metreküp, Kırklareli'ndeki 4 barajda 91 milyon 436 bin metreküp, Tekirdağ'daki 4 barajda ise 105 milyon 64 bin metreküp su bulunuyor.

Son yağışların ardından en fazla suyu Kırklareli barajları aldı.

Bu süreçte Kırklareli barajlarına 33 milyon 218 bin metreküp, Edirne barajlarına 14 milyon 688 bin metreküp, Tekirdağ barajlarına ise 385 bin metreküp su girişi oldu.

Öte yandan, Tekirdağ'da Naipköy ve Türkmenli barajları ile Edirne'de Kadıköy Barajı'nın su seviyesinin kritik düzeyde olduğu bildirildi.

"Toprağa düşen her damla çok kıymetli"

Kırklareli Ziraat Odası Başkanı Ekrem Şaylan, AA muhabirine, yağışlarla birlikte Trakya'daki barajların su seviyelerinde belirgin artış yaşandığını söyledi.

Bölgede uzun süredir sağanak ve kar yağışının beklendiğini ifade eden Şaylan, toprağa düşen her bir damlanın büyük önem taşıdığını vurguladı.

Şaylan, Trakya'da yaklaşık 5 yıldır ciddi kuraklık yaşandığına dikkati çekerek, "Son yağışlar çok verimli oldu. Köylerdeki göletler dolmaya başladı. Ormanlardaki derecikler yeniden akıyor, eski şelaleler oluşuyor. Yağışlar sevindirici. Toprak doydu, ormanlar doydu. Bundan sonraki yağışlarla birlikte baraj ve göllere su gelişi daha da artacaktır." ifadelerini kullandı.