Trakya'da Cumhuriyet'in 100'üncü yıl coşkusu (3)

EDİRNE'DE FENER ALAYI

Edirne Belediyesi tarafından, Cumhuriyet Bayramı'nın 100'üncü yılı kutlamaları kapsamında, fener alayı yürüyüşü gerçekleştirdi. Şükrüpaşa İlkokulu önünde toplanan binlerce vatandaş ellerinde bayraklar ve meşalelerle Atatürk Bulvarı boyunca kent merkezindeki Atatürk Anıtı'na yürüdü. Atatürk anıtında Cumhuriyet'in 100'üncü yılı anısına bestelenen marşların çalındığı etkinlikte, saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Cumhuriyet'in 100'üncü yılını Edirne'de binlerce vatandaşla kutladıklarını belirtti. Gürkan, "Cumhuriyet'in kenti Edirne'den ulu önder Atatürk'ün huzurunda, ona ve devrimlerine bağlılığımızı, Cumhuriyet'i ilelebet payidar kılacağımızı bir kez daha haykırıyoruz, çok yaşa Cumhuriyet. Türk milleti Atatürk'ümüzü Allah'ımıza, geri kalan herşeyi de Atatürk'ümüze borçludur. Büyük Türk milleti ebediyen var olacaktır, büyük Türk milleti var oldukça Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır" dedi.

Gürkan'ın konuşmasının ardından kutlamalar, Saraçlar Caddesi'nde sanatçı Onur Akın konseriyle devam etti.

ÇORLU'DA KUTLAMALAR SÜRDÜ

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde de Şehitlikte başlayan fener alayı yürüyüşü düzenlendi. Yürüyüşe çok sayıda vatandaş katıldı. Şehitlikte başlayıp Cumhuriyet Parkı'nda sona eren yürüyüşte marşlar okundu. Çorlu'daki kutlamalar Hüsnü Şenlendirici ve Hakan Altun konseriyle devam etti.

TEKİRDAĞ'DA PİNHANİ KONSERİ

Tekirdağ'da ise Süleymanpaşa sahil dolgu alanda Pinhani grubu konser verdi. Konsere binlerce Tekirdağlı vatandaş katıldı. Konser sırasında, Tekirdağ açıklarında bulunan dünyanın en büyük Konteynır gemisi olan MSC Türkiye'den havai fişek gösterileri yapıldı. Konserde konuşan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak; "Tekirdağlıların elbette ebedi önderimiz Mustafa Kemal Atatürk sevgisi hiç bitmedi arttı, artmaya da devam edecek, ilelebet sürecektir. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun" dedi.

Mehmet YİRUN- Olgay GÜLER- Abdullah YALÇIN/ EDİRNE- TEKİRDAĞ,