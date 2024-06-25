Trakya'da Ayçiçeği Tarlaları Güzelliğiyle Göz Kamaştırıyor

Türkiye'nin ayçiçeği ihtiyacının önemli bir kısmınının karşılandığı Trakya'da, sarı yeşil tonlarda açan ayçiçeği güzelliğiyle de hayran bırakıyor.

Kırklareli'nde erken ekilen ayçiçeklerinin bir kısmının açmasıyla doğaya renk kattı.

Geç ekilen ayçiçekleri ise yeşilin farklı tonlarıyla boy atmayı sürdürüyor.

Gün doğumu ve gün batımında ayrı güzelliğe bürünen ayçiçeği ekili tarlalar, doğa fotoğrafçılarının doğal platosu haline geldi.

Edirne ve Tekirdağ'da da ayçiçeği tarlaları da sarıya boyandı.

Ayçiçeklerinin polenlerini toplamak için yoğun çaba sarf eden civardaki bal arıları da dikkat çekiyor.