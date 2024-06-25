Üye Girişi
Haberler

Trakya'da Ayçiçeği Tarlaları Güzelliğiyle Göz Kamaştırıyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin ayçiçeği ihtiyacının önemli bir kısmınının karşılandığı Trakya'da, sarı yeşil tonlarda açan ayçiçeği güzelliğiyle de hayran bırakıyor. Kırklareli'nde erken ekilen ayçiçeklerinin bir kısmının açmasıyla doğaya renk kattı. Geç ekilen ayçiçekleri ise yeşilin farklı tonlarıyla boy atmayı sürdürüyor. Gün doğumu ve gün batımında ayrı güzelliğe bürünen ayçiçeği ekili tarlalar, doğa fotoğrafçılarının doğal platosu haline geldi. Edirne ve Tekirdağ'da da ayçiçeği tarlaları da sarıya boyandı. Ayçiçeklerinin polenlerini toplamak için yoğun çaba sarf eden civardaki bal arıları da dikkat çekiyor.

Türkiye'nin ayçiçeği ihtiyacının önemli bir kısmınının karşılandığı Trakya'da, sarı yeşil tonlarda açan ayçiçeği güzelliğiyle de hayran bırakıyor.

Kırklareli'nde erken ekilen ayçiçeklerinin bir kısmının açmasıyla doğaya renk kattı.

Geç ekilen ayçiçekleri ise yeşilin farklı tonlarıyla boy atmayı sürdürüyor.

Gün doğumu ve gün batımında ayrı güzelliğe bürünen ayçiçeği ekili tarlalar, doğa fotoğrafçılarının doğal platosu haline geldi.

Edirne ve Tekirdağ'da da ayçiçeği tarlaları da sarıya boyandı.

Ayçiçeklerinin polenlerini toplamak için yoğun çaba sarf eden civardaki bal arıları da dikkat çekiyor.

Kaynak: AA / Güncel

Kırklareli Tekirdağ Türkiye Edirne Tarım Çevre Doğa Yaşam Güncel Haberler

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: Asgari ücrete ara zam çalışması yok

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: Asgari ücrete ara zam çalışması yok

 AK Parti'de değişim başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart'ın faturasını 7 il başkanına kesti

AK Parti'de değişim başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart'ın faturasını 7 il başkanına kesti

 Tasarruf tedbirleri varken Bakan Şimşek neden lüks araca biniyor? Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan açıklama var

Tasarruf tedbirleri varken Bakan Şimşek neden lüks araca biniyor? Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan açıklama var

 HÜDA Par'dan tekbirli restoran baskınlarına yönelik açıklama! Hükümete çağrı yaptılar

HÜDA Par'dan tekbirli restoran baskınlarına yönelik açıklama! Hükümete çağrı yaptılar
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title