Trakya'da 15 Temmuz etkinliklerinde birlik ve direniş vurgusu

TRAKYA'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, dev Türk bayraklarıyla yürüyüş yapılırken, hain darbe girişimine karşı halkın direnişinin anlatıldığı videolar izlenip, dualar okundu.

Edirne'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Atatürk Anıtı önünde etkinlik düzenlendi. Edirne Valisi Yunus Sezer, Garnizon Komutan Vekili Tuğgeneral Bülent Barış Sarp, Belediye Başkan¬ Yardımcısı Ruhi Takındı, kurum ve kuruluşların müdürleri, şehit yakınları, gaziler ile çok sayıda vatandaş katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan programda Kuran okunup, dua edildi. FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişimi ile ilgili hazırlanan videolar sinevizyon aracılığı ile vatandaşlara izletildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması meydanda büyük ekrana yansıtıldı.

'İRADEMİZİ KİMSEYE TESLİM ETMEDİK, ETMEYECEĞİZ'

Programda konuşan Edirne Valisi Yunus Sezer, 15 Temmuz gecesi bu memleketin ekmeğini yiyip suyunu içen, devletin içerisine sızmış hain yapının demokrasiye, milli iradeye ve devletin birliğiyle ülkenin bağımsızlığına kast ettiğini söyledi. Sezer, "O gece gökyüzünde savaş uçakları dolaşıyor, tanklar yolları kapatıyor, milletimizin göz bebeği Türkiye Büyük Millet Meclisi bombalanıyordu. Karanlık yalnızca gecenin üzerinde değil, vatanımızın ve geleceğimizin üzerine çöksün isteniyordu. O gece biz birçok duyguyu bir arada yaşadık. Bu duygulardan belki en önemlisi; utanma ve öfkeydi. Aynı zamanda da, daha sonraları hep beraber olmanın, bir millet olmanın vermiş olduğu gurur ve onurdu. Biz aynı zamanda o gece kendimizle bir kere daha gurur duyduk. O geceyi tekrar hatırlamanızı isterim. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 'milletimizin iradesinden daha büyük bir irade tanımam, herkesi sokağa çağırıyorum' çağrısından sonra insanlarımızın kıyamet günü sura üflenmiş gibi herkesin sokağa çıkmasını hatırlayın. Kimi anne ve babasına veda etmeden sokağa fırladı. Kimisi, kendisinin nereye gittiğini bilmeden kendisini genel kurmayın önünde, Boğaziçi Köprüsü'nün önünde buldu. Kimisi 14 yaşındaydı şehit olan, kimisi 70 yaşındaydı. Şehitlerimiz ve gazilerimiz oldu. Biz milletimizle gurur duyuyoruz. Bizlerin içerisinden zor zamanlarda cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'lar çıkar. Aynı zamanda ihanet şebekesine karşı, öleceğini bile bile silahını doğrultan Ömer Halisdemir'ler çıkar. Aynı zamanda arabasına binip yola çıkan ev hanımları çıkar, ihtiyarlar çıkar, çocuklar çıkar. Biz bir milletiz, biz sahneye yeni çıkmış bir millet değiliz. 3000 yıldır bu topraklardayız, devlet üstüne devlet kurduk ama irademizi kimseye teslim etmedik, bundan sonra da teslim etmeyeceğiz" dedi.

Sezer, konuşmasının ardından sporcuların getirdiği Türk bayrağını teslim aldı. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında yapılan resim, şiir yarışmaları ile 15 Temmuz şehitlerine mektup yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri Vali Yunus Sezer, Garnizon Komutan Vekili Tuğgeneral Bülent Barış Sarp ve Belediye Başkan Yardımcısı Ruhi Takındı tarafından takdim edildi. Program, konserler ve dinletilerle devam etti.

TEKİRDAĞ'DA DEV TÜRK BAYRAĞIYLA YÜRÜYÜŞ

Tekirdağ'da düzenlenen program Süleymanpaşa ilçesinde '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Korteji' ile başladı. Çok sayıda vatandaşın katıldığı kortejde dev Türk bayrağıyla Hükümet Caddesi kırmızı beyaza büründü. Yürüyüşe katılan 7'den 70'e vatandaşlar da ellerindeki Türk bayraklarıyla destek verdi. Kortej yürüyüşü Tekirdağ Valiliği önünde sona ererken, burada 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma programı düzenlendi. Program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından, 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimi sırasında yaşananları anlatan görüntüler vatandaşlara izletildi. Programda konuşan Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, 15 Temmuz gecesi milletin gösterdiği kararlı duruşun darbe girişimini başarısızlığa uğrattığını belirtti.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeyse tören yürüyüşle başladı. Yürüyüşe Çorlu kaymakamı Niyazi Erten, 5'inci Kolordu ve Garnizon komutanı Mehmet Cafer Aksoytürk, belediye başkanı Ahmet Sarıkurt ve vatandaşlar katıldı. Yürüyüş törenin yapılacağı Atatürk meydanında sona erdi. Buradaki tören konuşmalar ile devam etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı