Trakya Balkan Göçmenleri Şenliği Renkli Görüntülerle Kutlandı

Trakya Balkan Göçmenleri Şenliği Renkli Görüntülerle Kutlandı
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Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde düzenlenen 2'inci Trakya Balkan Göçmenleri Şenliği, kültürel geçmişi paylaşmak için bir araya gelen göçmen dernekleri ve yerel yönetimlerin katılımıyla gerçekleştirildi.

TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde, bu yıl ikincisi düzenlenen Trakya Balkan Göçmenleri Şenliği, renkli görüntülere ev sahipliği yaptı.

Ergene Bulgaristan Göçmenleri Derneği tarafından düzenlenen 2'inci Trakya Balkan Göçmenleri Şenliği, Ulaş Mahallesindeki Ergene Belediyesi Çamlık piknik alanında gerçekleştirildi. Etkinliğe Ergene Kaymakamı Kadir Duman, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Gökhan Diktaş, CHP Tekirdağ Milletvekilleri İlhami Özcan Aygun ve Nurten Yontar, Ergene Belediye Başkanı Müge Yıldız Topak, ilçe belediye başkanları ve Bulgaristan'dan gelen konuklar katıldı. Etkinlikle ilgili konuşan Ergene Bulgaristan Göçmenleri Dernek Başkanı Veis Özgür, Balkan coğrafyasının ortak geçmişi ve kültürünü paylaşmak için bir araya geldiklerini söyledi. Özgür, "Hep birlikte bu güzel şenliği Trakya'mıza yakışır bir şekilde yaşıyor ve yaşatıyoruz. Katılım sağlayan tüm göçmen derneklerimize ve Edirnelilere gönülden teşekkür ediyorum. Bu birliktelik bizlere şunları bir kez daha gösteriyor: Ortak kökler, ortak değerler ve ortak bir kültür bizleri güçlü kılıyor" dedi.

Ergene Belediye başkanı Müge Yıldız Topak da, kendisinin de annesi ve dedesinin Bulgaristan'dan göçtüğünü belirterek, "Ben de Bulgaristan'dan göçüp gelmiş annemin ve dedemin torunuyum, Kızılcık bölgesindenim. İnşallah sizlerle her platformda birlikte oluruz. Sizler için yapabileceğimiz ne varsa, her zaman baş tacısınız" diye konuştu.

Tekirdağ AK Parti Milletvekili Gökhan Diktaş etkinlikte olmaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek, "Ben de aynı kültürün, aynı tarihi mirasın, aynı bölgenin bir evladı olarak aranızda bulunmaktan gurur duyuyorum. Benim de ailem çok geçmiş yıllarda, 1800'lü yıllarda, hem annem hem babam tarafından Bulgaristan'dan bu tarafa göç etmişler. Bizim de bağlarımız Bulgaristan ile beraber devam ediyor. Orada yatırımlarımız, işletmelerimiz var. Bir taraftan sosyal, kültürel, ekonomik gelişmelerle ilgilenirken, bir taraftan da gönül köprülerimizin daha güçlü olabilmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Balkan toprakları bu ülkeye bir yük değil; Balkan toprakları ecdadımızdan bizlere birer miras ve biz bu mirasın kıymetini biliyoruz" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından şenlik programı, çeşitli etkinliklerle devam etti.

Haber- Kamera: Mehmet YİRUN- Mehmetcan ARSLAN/ TEKİRDAĞ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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