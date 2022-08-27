Traktörünün arkasına bağladığı 2 eşeği sürükleyerek götürdü (2)

SÜRÜCÜ HAKKINDA İŞLEM YAPILDI

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 2 eşeği traktörünün arkasına bağlayarak götüren sürücünün S.C. olduğunu belirledi. C.S. hakkında yasal işlem yapılıp cezai işlem uygulandı. C.S., eşeklerin komşusunun olduğunu ve o sırada onları sulamaya götürdüğünü öne sürdü.

Valilik'ten konuya ilişkin yapılan açıklamada, "İlimizde bir şahsın 2 eşeği traktör arkasına bağlayarak hayvanlara eziyet ettiğine dair sosyal medyadaki paylaşımlar üzerine sorumlu C.S. hakkında ilgili birimler tarafından gerekli yasal işlemler yapılarak cezai müeyyide uygulanmıştır. Hayvanların korunmasına hassasiyet gösteren vatandaşlarımıza teşekkür ederiz" denildi.