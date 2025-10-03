Haberler

Traktörün Altında Kalan Sürücü Hayatını Kaybetti

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde devrilen traktörün altında kalan A.Y. yaşamını yitirdi. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi, cenaze hastane morguna kaldırıldı.

İlçeye bağlı ???????Aslıhantepecik Mahallesi'nde A.Y. idaresindeki henüz plakası öğrenilemeyen traktör yoldan çıkarak devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde traktörün altında kalan sürücü A.Y'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenaze, Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / İlkan Toprak - Güncel
