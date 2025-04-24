Traktörün Altında Kalan Kadın Sürücü Hayatını Kaybetti
Sakarya'nın Karasu ilçesinde tarlaya giden Havva Köroğlu'nun kullandığı traktör devrildi. Olayda 50 yaşındaki kadın sürücü hayatını kaybetti.
Sakarya'nın Karasu ilçesinde kullandığı traktörün altında kalan kadın sürücü hayatını kaybetti.
Kurudere Mahallesi'nde tarlaya giden Havva Köroğlu'nun (50) kullandığı traktör Yayla mevkisinde devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerince yapılan kontrollerde Köroğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.
Kaynak: AA / Osman Nevtan Angün - Güncel